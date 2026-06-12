Continuă scandalul dintre Lupu Rednic și actorul Cuzin Toma. Ce a făcut Firicel din „Las Fierbinți”: „Mi-e și milă”

Deranjat că Firicel din „Las Fierbinți”, așa cum este actorul cunoscut de toată țara, nu i-a mai răspuns la apeluri și la mesaje, cântărețul a decis să contacteze un avocat și să-l dea în judecată pe actor.

Potrivit celor spuse zilele trecute de Lupu Rednic, inițial Cuzin Toma i-a spus că are probleme financiare și că îi va plăti onorariul pentru spectacol în viitorul apropiat, după care actorul nu a mai putut fi contactat.

La doar câteva zile după ce s-a plâns de tratamentul pe care l-a primit din partea lui Firicel din „Las Fierbinți”, Lupu Rednic a venit cu noi declarații despre problema în care este implicat.

„Cuzin Toma mi-a tot promis că-mi va plăti banii. Inițial mi-a zis că are niște probleme financiare, tot amâna, îmi zicea să îl mai păsuiesc, apoi nu mi-a mai răspuns la telefon. Este vorba despre suma pe care o primim în general la spectacole. El este un actor mare, l-am întâlnit la multe evenimente, e de necrezut ce s-a întâmplat. Mă și uit la serialul «Las Fierbinți», e bun ca artist, are harul și darul lui, e un om cu talent. Te și gândești că nu-ți poate face așa ceva un om ca el.

E trist! Mai am nădejde că voi recupera banii în instanță, vedem ce se va stabili. Este foarte rușinos! Se mai întâmplă să n-ai bani, să aștepți, dar nici nu ne-a mai dat niciun semn. Am vorbit cu un avocat ca să rezolvăm situația asta cumva. Cel mai important în viață e să fii om. N-am niciun mesaj pentru el. Am rămas surprins, că nu m-am așteptat să fie așa calitatea lui umană. Dacă nu mai răspunzi la telefon, ce să mai zic?”, le-a dezvăluit jurnaliștilro de la Click artistul.

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Lupu Rednic a ținut să precizeze că, dacă fundația „Dacă eu pot, poți și tu”, care a organizat evenimentul, îl va plăti, el îl va ierta pe Cuzin Toma.

„O să mă mai uit la «Las Fierbinți» în continuare, aici e vorba de om, nu de serial. I-aș recomanda să nu mai facă de-astea, căci nu neapărat instanța contează. Acolo, sus de tot există Creatorul, să nu uităm! O să-l iert, dacă o să plătească. Se spune că cine nu iartă nu va fi iertat, avem credință. Parcă mi-e și milă, cum poți să te înjosești așa, atât de tare, când tu ești un om atât de valoros? Banul este cea mai joasă energie”, a încheiat Lupu Rednic.

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