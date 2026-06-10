Un conflict cu implicații juridice a izbucnit între interpretul de muzică populară Lupu Rednic și actorul Cuzin Toma, cunoscut publicului pentru rolul „Firicel” din serialul Las Fierbinți. Artistul susține că nu și-a primit banii după participarea la un festival organizat sub egida fundației deținute de actor și spune că a fost nevoit să se adreseze instanței pentru a-și recupera suma datorată.

cornelia si lupu rednic ierusalim 5Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 18

Lupu Rednic spune că a rămas fără bani după un festival organizat de fundația lui Cuzin Toma

Potrivit declarațiilor făcute de Lupu Rednic, el și soția sa, Cornelia Rednic, au participat la un festival organizat la Tulcea de fundația deținută de actorul Cuzin Toma, intitulată „DACĂ EU POT, POŢI ȘI TU”.

Artistul susține că între părți a existat un contract, însă obligațiile financiare asumate de organizatori nu ar fi fost respectate după desfășurarea evenimentului.

„Am semnat contract cu fundația lui, am cântat, iar când a venit timpul să ne plătească, și-a închis telefonul”

Nemulțumit de situație, Lupu Rednic a explicat că a încercat să rezolve problema pe cale amiabilă, însă fără rezultat.

„Ne-a chemat ca să cântăm la un festival, la Tulcea. Am semnat contract cu fundația lui, am cântat, iar când a venit timpul să ne plătească, și-a închis telefonul. Vorbea cu mine numai prin mesaje. A susținut că are niște probleme financiare și că mă roagă să îl păsuiesc o lună-două.

Am înțeles și am așteptat. Apoi n-a mai răspuns, nici prin intermediul mesajelor. Avocatul m-a sfătuit să deschis proces și am acceptat, fiindcă am înțeles că aceasta este singura cale de a obține banii care ni se cuvin”, a declarat Lupu Rednic pentru SPYNEWS.ro.

Artistul a deschis acțiune în instanță

După mai multe încercări de a recupera suma pe care susține că o are de primit, interpretul de muzică populară a decis să urmeze calea legală. Potrivit afirmațiilor sale, procesul reprezintă singura soluție rămasă pentru recuperarea banilor prevăzuți în contractul încheiat cu fundația coordonată de actor.

Până la acest moment, Cuzin Toma nu a oferit un punct de vedere public referitor la acuzațiile formulate de Lupu Rednic.

Fundația lui Cuzin Toma, implicată și în alte litigii

Nu este pentru prima dată când fundația asociată actorului apare în documente judiciare. Conform informațiilor publicate de Spynews.ro, asociația „DACĂ EU POT, POŢI ȘI TU” este parte și într-un alt proces, deschis de o firmă care administrează un complex turistic din județul Gorj. Litigiul ar avea ca obiect recuperarea unei sume de aproximativ 10.000 de lei.

De asemenea, într-un alt dosar, instanța a obligat fundația să achite o datorie restantă și cheltuieli de judecată.

„Admite cererea. Obligă pârâta Asociaţia Cuzin Toma – DACĂ EU POT, POŢI ȘI TU la plata către reclamanta SC … SA a sumei de 4.848 lei cu titlu de debit restant. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 343,8 lei”, au decis magistrații, potrivit sursei citate.

Cuzin Toma a pierdut și procesul intentat Poliției Rutiere

Actorul a fost implicat recent și într-un litigiu cu Poliția Rutieră Teleorman, după ce a contestat o sancțiune primită în trafic. În urma analizării probelor depuse la dosar, instanța a decis menținerea procesului-verbal contestat.

„Respinge ca nefondată plângerea contravenţională. Menţine procesul-verbal atacat”, au decis magistrații.

Hotărârea a fost contestată de actor.

Condamnare cu amânarea aplicării pedepsei într-un dosar penal

În noiembrie 2022, instanța s-a pronunțat și într-un dosar în care Cuzin Toma a fost judecat pentru conducerea unui vehicul fără permis și pentru conducerea sub influența substanțelor interzise.

Potrivit deciziei instanței, aplicarea pedepsei a fost amânată pe durata unui termen de supraveghere.

„Stabileşte pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea de către inculpatul TOMA CUZIN a infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere (fapta din data de 30.05.2018). (…) Stabileşte pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea de către inculpatul Toma Cuzin a infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzute de art. 336 alin. 2 C. pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C. pr. pen. (fapta din data de 20.11.2018). Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare. Amână aplicarea pedepsei rezultante de 1 an închisoare, pe durata termenului de supraveghere de 2 ani”, a decis instanța în noiembrie 2022.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Te trec fiorii! Zguduitor ce i-a mărturisit medicul rezident care a murit la Floreasca unui coleg, în ultima conversație! Bărbatul abia acum a dezvăluit totul și ce a ieșit la lumină chiar i-a amuțit pe toți: "Făcea calmante...”
Viva.ro
Te trec fiorii! Zguduitor ce i-a mărturisit medicul rezident care a murit la Floreasca unui coleg, în ultima conversație! Bărbatul abia acum a dezvăluit totul și ce a ieșit la lumină chiar i-a amuțit pe toți: "Făcea calmante...”
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Unica.ro
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Șocant! Ce semnifică numărul #168, purtat de jucătorii Iranului pe haină, la sosirea la Mondial
GSP.RO
Șocant! Ce semnifică numărul #168, purtat de jucătorii Iranului pe haină, la sosirea la Mondial
„A fost foarte ciudat”. Actrița română stabilită de 17 ani în Mexic spune ce schimbări a observat la revenirea în țară
GSP.RO
„A fost foarte ciudat”. Actrița română stabilită de 17 ani în Mexic spune ce schimbări a observat la revenirea în țară
Parteneri
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Libertateapentrufemei.ro
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Cine este Luca Niculescu, propunerea de ministru de externe în Guvernul lui Eugen Tomac
Politică 09:19
Cine este Luca Niculescu, propunerea de ministru de externe în Guvernul lui Eugen Tomac
Cine este Sorin Costreie, propunerea de ministru al educației în Guvernul lui Eugen Tomac
Politică 08:07
Cine este Sorin Costreie, propunerea de ministru al educației în Guvernul lui Eugen Tomac
Parteneri
Fotografii epice de pe Transfăgărășan, realizate acum 50 de ani, înainte de inaugurare: „Urșii se obișnuiau pe atunci cu zgomotul dinamitei”
Adevarul.ro
Fotografii epice de pe Transfăgărășan, realizate acum 50 de ani, înainte de inaugurare: „Urșii se obișnuiau pe atunci cu zgomotul dinamitei”
Cum a reacționat Răzvan Lucescu în momentul în care a primit cea mai grea întrebare legată de tatăl său, Mircea Lucescu: ”Trăiesc, supraviețuiesc…”
Fanatik.ro
Cum a reacționat Răzvan Lucescu în momentul în care a primit cea mai grea întrebare legată de tatăl său, Mircea Lucescu: ”Trăiesc, supraviețuiesc…”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Imagini din casa inteligentă în care locuiește Nicole Cherry. Artista a făcut turul noii sale vile
Stiri Mondene 11:50
Imagini din casa inteligentă în care locuiește Nicole Cherry. Artista a făcut turul noii sale vile
Cât de reale sunt faptele prezentate în documentarul „Cămătarii”: „Au ficțiune. Ca să dea bine în poveste”. Paul Nedeluș spune adevărul din spatele camerelor de filmat
Stiri Mondene 11:39
Cât de reale sunt faptele prezentate în documentarul „Cămătarii”: „Au ficțiune. Ca să dea bine în poveste”. Paul Nedeluș spune adevărul din spatele camerelor de filmat
Parteneri
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
TVMania.ro
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
Momentul în care un tată încearcă să-și răpească fiul, în Sălaj. Este oprit de mai mulți martori
ObservatorNews.ro
Momentul în care un tată încearcă să-și răpească fiul, în Sălaj. Este oprit de mai mulți martori
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Libertateapentrufemei.ro
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Parteneri
Șoc la supermarket în Mexic: ce cumperi cu 100 de lei la București vs 400 de pesos în CDMX
GSP.ro
Șoc la supermarket în Mexic: ce cumperi cu 100 de lei la București vs 400 de pesos în CDMX
Diagnosticată cu o boală cronică, canotoarea triplă campioană mondială nu cedează: „Am citit lucrări științifice, să implementez ceva care să mă ajute”
GSP.ro
Diagnosticată cu o boală cronică, canotoarea triplă campioană mondială nu cedează: „Am citit lucrări științifice, să implementez ceva care să mă ajute”
Parteneri
Scenarii politice la Cotroceni dacă guvernul Tomac nu trece de Parlament. Ce vizează Nicușor Dan
Mediafax.ro
Scenarii politice la Cotroceni dacă guvernul Tomac nu trece de Parlament. Ce vizează Nicușor Dan
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Iulia Vântur, în doliu. Vedeta trece prim momente grele
Redactia.ro
Iulia Vântur, în doliu. Vedeta trece prim momente grele
Drona care a bubuit în Portul Constanța ar fi a Ucrainei! Anunțul făcut de Marina Ucraineană, la scurt timp după eveniment. Reacția președintelui Nicușor Dan
KanalD.ro
Drona care a bubuit în Portul Constanța ar fi a Ucrainei! Anunțul făcut de Marina Ucraineană, la scurt timp după eveniment. Reacția președintelui Nicușor Dan

Politic

Cine este Luca Niculescu, propunerea de ministru de externe în Guvernul lui Eugen Tomac
Politică 09:19
Cine este Luca Niculescu, propunerea de ministru de externe în Guvernul lui Eugen Tomac
Cine este Sorin Costreie, propunerea de ministru al educației în Guvernul lui Eugen Tomac
Politică 08:07
Cine este Sorin Costreie, propunerea de ministru al educației în Guvernul lui Eugen Tomac
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Formatul CM 2026 explicat pe înțelesul tuturor. Ce este nou la Campionatul Mondial
Fanatik.ro
Formatul CM 2026 explicat pe înțelesul tuturor. Ce este nou la Campionatul Mondial
Aceasta este temperatura ideală pentru spălarea hainelor
Spotmedia.ro
Aceasta este temperatura ideală pentru spălarea hainelor