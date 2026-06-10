Un conflict cu implicații juridice a izbucnit între interpretul de muzică populară Lupu Rednic și actorul Cuzin Toma, cunoscut publicului pentru rolul „Firicel” din serialul Las Fierbinți. Artistul susține că nu și-a primit banii după participarea la un festival organizat sub egida fundației deținute de actor și spune că a fost nevoit să se adreseze instanței pentru a-și recupera suma datorată.

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Lupu Rednic spune că a rămas fără bani după un festival organizat de fundația lui Cuzin Toma

Potrivit declarațiilor făcute de Lupu Rednic, el și soția sa, Cornelia Rednic, au participat la un festival organizat la Tulcea de fundația deținută de actorul Cuzin Toma, intitulată „DACĂ EU POT, POŢI ȘI TU”.

Artistul susține că între părți a existat un contract, însă obligațiile financiare asumate de organizatori nu ar fi fost respectate după desfășurarea evenimentului.

„Am semnat contract cu fundația lui, am cântat, iar când a venit timpul să ne plătească, și-a închis telefonul”

Nemulțumit de situație, Lupu Rednic a explicat că a încercat să rezolve problema pe cale amiabilă, însă fără rezultat.

„Ne-a chemat ca să cântăm la un festival, la Tulcea. Am semnat contract cu fundația lui, am cântat, iar când a venit timpul să ne plătească, și-a închis telefonul. Vorbea cu mine numai prin mesaje. A susținut că are niște probleme financiare și că mă roagă să îl păsuiesc o lună-două.

Am înțeles și am așteptat. Apoi n-a mai răspuns, nici prin intermediul mesajelor. Avocatul m-a sfătuit să deschis proces și am acceptat, fiindcă am înțeles că aceasta este singura cale de a obține banii care ni se cuvin”, a declarat Lupu Rednic pentru SPYNEWS.ro.

Artistul a deschis acțiune în instanță

După mai multe încercări de a recupera suma pe care susține că o are de primit, interpretul de muzică populară a decis să urmeze calea legală. Potrivit afirmațiilor sale, procesul reprezintă singura soluție rămasă pentru recuperarea banilor prevăzuți în contractul încheiat cu fundația coordonată de actor.

Până la acest moment, Cuzin Toma nu a oferit un punct de vedere public referitor la acuzațiile formulate de Lupu Rednic.

Fundația lui Cuzin Toma, implicată și în alte litigii

Nu este pentru prima dată când fundația asociată actorului apare în documente judiciare. Conform informațiilor publicate de Spynews.ro, asociația „DACĂ EU POT, POŢI ȘI TU” este parte și într-un alt proces, deschis de o firmă care administrează un complex turistic din județul Gorj. Litigiul ar avea ca obiect recuperarea unei sume de aproximativ 10.000 de lei.

De asemenea, într-un alt dosar, instanța a obligat fundația să achite o datorie restantă și cheltuieli de judecată.

„Admite cererea. Obligă pârâta Asociaţia Cuzin Toma – DACĂ EU POT, POŢI ȘI TU la plata către reclamanta SC … SA a sumei de 4.848 lei cu titlu de debit restant. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 343,8 lei”, au decis magistrații, potrivit sursei citate.

Cuzin Toma a pierdut și procesul intentat Poliției Rutiere

Actorul a fost implicat recent și într-un litigiu cu Poliția Rutieră Teleorman, după ce a contestat o sancțiune primită în trafic. În urma analizării probelor depuse la dosar, instanța a decis menținerea procesului-verbal contestat.

„Respinge ca nefondată plângerea contravenţională. Menţine procesul-verbal atacat”, au decis magistrații.

Hotărârea a fost contestată de actor.

Condamnare cu amânarea aplicării pedepsei într-un dosar penal

În noiembrie 2022, instanța s-a pronunțat și într-un dosar în care Cuzin Toma a fost judecat pentru conducerea unui vehicul fără permis și pentru conducerea sub influența substanțelor interzise.

Potrivit deciziei instanței, aplicarea pedepsei a fost amânată pe durata unui termen de supraveghere.

„Stabileşte pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea de către inculpatul TOMA CUZIN a infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere (fapta din data de 30.05.2018). (…) Stabileşte pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea de către inculpatul Toma Cuzin a infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzute de art. 336 alin. 2 C. pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C. pr. pen. (fapta din data de 20.11.2018). Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare. Amână aplicarea pedepsei rezultante de 1 an închisoare, pe durata termenului de supraveghere de 2 ani”, a decis instanța în noiembrie 2022.

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