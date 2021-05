Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la noi, sunt căsătoriți de mulți ani și împreună au doi copii, pe David, băiețelul în vârstă de 10 ani, și pe fiica Eva, 5 ani. El merge la școală, iar ea la grădiniță.

Cătălin Măruță a povestit că recent a avut loc un episod în familie, când copiii nu au mai vrut să meargă la unitățile de învățământ. Eva spunea că nu se înțelege cu un coleg, iar David se lua după ea. Prezentatorul a dezvăluit că a găsit soluția, împreună cu Andra organizează o dată pe lună „seara problemelor” în familie.

„Povestea asta cu «seara problemelor» a plecat în felul următor. La un moment dat, Eva nu mai voia să meargă la grădiniță, David, când a văzut că Eva nu mai vrea să meargă la grădiniță, de ce să mai meargă și el la școală, și începuse un haos de ăsta, de nu mai puteam să-l gestionăm.

Fără să-mi dau seama, am zis «hai să facem o seară a problemelor». Ne-am așezat toți patru și am spus să zică fiecare ce problemă are. «Eva, tu ce problemă ai? De ce nu mai vrei să mergi la grădiniță?». A început ea să spună ce problemă are, cu un coleg care nu știu ce i-a zis, nu de bullying. Era ceva între ei acolo, cred că o plăcea. Am început să spunem că și noi avem probleme și i-am întrebat ce soluții găsesc la problemele mele”, a spus soțul Andrei într-o emisiune, conform spynews.ro.

Cătălin Măruță, prezentatorul în vârstă de 43 de ani, afirmă cu tărie cât de importantă relația părinți-copii, dar și comunicarea dintre aceștia.

„Fiecare încercam să dăm câte o rezolvare. Și am zis gata, «s-a rezolvat problema?» și au zis că merg la grădiniță și la școală de mâine. Ne-am dat seama atunci că o dată la o lună facem o «seară a problemelor». Contează foarte mult să vorbești cu copiii”, a mai dezvăluit el.

