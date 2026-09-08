Copiii vedetelor în prima zi de școală. Imagini cu micuții emoționați la festivitatea de deschidere

Vedetele și-au însoțit copiii în prima zi de școală. Ce mesaje au transmis Alina Sorescu, Alexandru Ciucu și Elena Udrea.

Prima zi de școală a fost marcată de emoții pentru mai multe vedete din România. Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au fost prezenți la festivitatea de deschidere pentru fiicele lor, Caro și Rai, în timp ce Elena Udrea și-a însoțit fiica, Eva, care a început clasa a II-a.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, alături de cele două fiice

Prima zi de școală a fost un moment important pentru mai mulți părinți cunoscuți. Printre aceștia s-au numărat Alina Sorescu și fostul ei soț, designerul Alexandru Ciucu, care au fost prezenți la festivitatea de deschidere a noului an școlar pentru cele două fiice ale lor, Carolina și Raisa.

Deși relația dintre cei doi a fost tensionată după divorț, ambii au ales să le fie aproape fetelor în această zi. În fotografiile publicate online apare Alina Sorescu, însă Alexandru Ciucu a confirmat că a fost și el prezent. Designerul a publicat, la rândul său, câteva filmulețe cu cele două fiice, Caro și Rai.

Tatăl le-a transmis fetelor o urare cu ocazia începutului de an școlar: „Prima zi de școală și revederea colegilor și a profesorilor, după vacanța de vară, sunt emoții care rămân o viață. Succes, Caro și Rai, și succes tuturor! Să fie un an școlar de nota 10!”. Un nou început”.

La rândul său, Alina Sorescu a publicat pe Facebook mai multe fotografii realizate în curtea școlii și le-a transmis fiicelor un mesaj emoționant:

„Din nou la școală cu visuri mai mari și curajul de a merge înainte. Un an frumos, Carolina și Raisa! Să vă fie pașii ușori și inimile mereu pline de bucurie!”.

Mai multe vedete au fost prezente la festivități

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu nu au fost singurii părinți cunoscuți care și-au însoțit copiii la școală. Printre cei prezenți s-au numărat solista de muzică populară Emilia Dorobanțu, alături de fiica sa și de tatăl micuței.

Codin Maticiuc a mers la festivitate împreună cu soția și cele două fiice, Smaranda și Ilinca. De asemenea, solista Iana Novac a fost alături de soțul ei, artistul Octavian Dobrotă, și de cei doi copii ai lor, Erika și Alexandru.

Și Ela Crăciun și-a însoțit fiul, Nicholas, care a început clasa I. Vedeta a vorbit despre cât de repede a trecut timpul: „Încă nu-mi vine să cred când a trecut timpul atât de repede!”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, alături de fiicele lor

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost, de asemenea, prezenți la începutul noului an școlar. Cei doi le-au transmis fiicelor lor, Bella Victoria Margot și Thea Iris Selena, un mesaj public. „Succes Bella Victoria Margot, elevă în clasa a III-a, și Thea Iris Selena, boboc în primul an de studii! Succes tuturor!”

Victor Slav și-a însoțit fiica

Victor Slav a fost surprins la careu, alături de fiica sa, Sofia. În curtea școlii nu s-a aflat însă și fosta lui soție, Bianca Drăgușanu.

Prezența lui Victor Slav la festivitate a fost remarcată în imaginile publicate în mediul online, unde acesta apare alături de fiica sa în prima zi de școală.

Elena Udrea, emoționată pentru fiica ei

Pentru Elena Udrea, începutul noului an școlar a fost un moment încărcat de emoție. Fiica sa, Eva, a revenit la școală și a început clasa a II-a, iar fosta ministră a fost alături de ea la festivitatea de deschidere. Elena Udrea a împărtășit cu urmăritorii săi câteva imagini din prima zi de școală. În fotografii, Eva apare îmbrăcată în uniformă, alături de învățătoarea sa.

După perioada în care a fost departe de fiica sa, Elena Udrea a spus în repetate rânduri că își dorește să fie prezentă la momentele importante din viața copilului. Prima zi de școală a fost unul dintre aceste momente.

Fosta ministră a descris emoțiile pe care le-a trăit atunci când și-a văzut fiica pregătită pentru un nou an școlar:

„Din nou, prima zi de școală! Din nou un alt început, cu emoții și bucurie! A trecut doar o vară și totuși copiii au crescut atât de mult! Aud numele Evei strigat din catalog și îmi dau lacrimile. Momentul acesta va fi de atât de puține ori… încă doi ani și merge deja la gimnaziu. Azi dimineață am ținut să o îmbrac eu, poate la anul, în doi ani, nu mă va mai lăsa să fac asta. Ce frumos și ce dureros este să fii mamă!”, a scris Elena Udrea în mediul online.

Oana Roman a mers la școală împreună cu fiica sa

Și Oana Roman și-a însoțit fiica, Isabela, în prima zi de școală. Vedeta a publicat mai multe fotografii cu adolescenta, surprinzând începutul unui nou an de învățământ.