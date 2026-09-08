Noua lege rutieră l-a lăsat pe un șofer fără bolidul lui Lamborghini Huracan de peste 230.000 de euro, în Marea Britanie

Poliția din Essex, Marea Britanie, a confiscat un Lamborghini Huracán evaluat la peste 230.000 de euro după ce șoferul a fost surprins circulând cu peste dublul vitezei permise. Măsura face parte din noile reguli împotriva conducerii periculoase, relatează The Guardian.

Lamborghini confiscat pe loc, în Marea Britanie

Un bolid Lamborghini Huracán evaluat la peste 230.000 de euro a fost confiscată de poliția din comitatul Essex, în Marea Britanie, după ce șoferul a fost surprins circulând cu peste dublul vitezei legale. Cazul este unul dintre primele în care autoritățile britanice aplică noile măsuri împotriva conducerii periculoase.

Potrivit jurnaliștilor The Guradian, supercarul a fost ridicat de polițiști în orașul Southend, după o sesizare privind conducerea periculoasă.

Reprezentanții Poliției din Essex au transmis că mașina a fost confiscată în baza articolului 59 din Police Reform Act, modificat la începutul acestui an pentru a permite agenților să ridice imediat un vehicul care provoacă alarmă, disconfort ori pericol pentru public. Autoritățile au precizat că noua legislație le oferă polițiștilor posibilitatea de a alege între emiterea unui avertisment și confiscarea imediată a vehiculului, în funcție de gravitate.

Ce comportamente pot duce la sechestrarea mașinii

Noile reguli nu vizează doar depășirea limitei de viteză. Poliția poate confisca vehicule implicate în:

- curse ilegale pe drumurile publice;

- drifturi și derapaje intenționate în spații publice;

- accelerări repetate care provoacă zgomot și deranjează locuitorii;

- alte forme de conducere considerate periculoase sau antisociale.

De asemenea, agenții au dreptul să intre pe o proprietate unde cred că este ascuns vehiculul și să folosească „forța rezonabilă”, dacă este necesar pentru confiscare.

Poliția: „Siguranța comunității este prioritatea noastră”

Un purtător de cuvânt al poliției din Essex a declarat că șofatul periculos pune în pericol ceilalți participanți la trafic și afectează comunitățile locale.

„Siguranța comunităților noastre va fi întotdeauna prioritatea noastră și vom acționa împotriva celor care pun în pericol viața altora”, au transmis autoritățile.

Măsurile împotriva șofatului periculos sunt aplicate tot mai des în Marea Britanie. Potrivit publicației The Guardian, anul trecut Poliția Metropolitană din Londra a confiscat 72 de mașini de lux în valoare de peste 6 milioane de lire sterline, în cadrul unei acțiuni de combatere a comportamentului antisocial la volan în Londra. Vehiculele – printre care se aflau modele Ferrari, Lamborghini și Bentley – fie nu îndeplineau condițiile de circulație, fie erau conduse ilegal, a precizat Poliția Metropolitană.