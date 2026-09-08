Evitați aceste ținute în timpul zborului

Experții în siguranța aeriană avertizează că alegerea hainelor pentru zbor este esențială pentru confort și siguranță. Ei recomandă evitarea hainelor sintetice și „scurte”, care pot amplifica riscurile în caz de incendiu. Christine Negroni explică, într-un articol preluat de Onet, faptul că materialele precum poliesterul se pot topi și lipi de piele, cauzând arsuri grave.

Specialiștii recomandă să prioritizăm siguranța și confortul în timpul zborului, alegând materiale naturale, haine care acoperă pielea și încălțăminte adecvată. Astfel, riscurile potențiale, precum arsurile sau rănile în caz de incidente, pot fi reduse semnificativ.

Călătorii care preferă confortul în timpul zborurilor ar trebui să fie atenți la alegerea ținutelor, avertizează experții în siguranța aeriană.

Îmbrăcămintea scurtă și materialele sintetice pot reprezenta riscuri semnificative la bordul avioanelor.

Christine Negroni, expertă în siguranță aeriană, explică, în publicația britanică The Sun că materialele sintetice, precum poliesterul, se pot topi în caz de incendiu, provocând arsuri severe.

Acum toată lumea poartă pantaloni de yoga în avion, dar eu evit orice material sintetic, deoarece acesta se aprinde mai ușor și se poate lipi de piele în caz de incendiu.

Îmbrăcăminte și încălțăminte nepotrivite

Profesorul dr. Ulrich Kneser, specialist în tratamentul arsurilor grave din Ludwigshafen, subliniază că, deși ar fi ideal ca hainele să fie fabricate din materiale ignifuge, acest lucru nu este întotdeauna practic.

De asemenea, organizația germană Stiftung Warentest recomandă evitarea hainelor sintetice exterioare care, în anumite condiții, pot contribui la propagarea focului, chiar dacă bumbacul este purtat dedesubt.

În ceea ce privește încălțămintea, experții sfătuiesc să se evite sandalele sau papucii, care pot deveni periculoși în caz de evacuare de urgență, mai ales dacă pasagerii trebuie să meargă pe suprafețe ude sau fierbinți.

Pantofii cu toc înalt sunt, de asemenea, nepotriviți, iar în caz de urgență, personalul de bord poate solicita pasagerilor să îi îndepărteze, conform unui reprezentant al organizației UFO din Germania.

Beneficiile hainelor lungi

Un alt motiv pentru a alege haine mai lungi, precum pantaloni sau bluze cu mâneci lungi, este protecția împotriva temperaturilor scăzute din cabină sau a accidentărilor în timpul evacuării prin toboganul de urgență.

O stewardesă a avertizat, într-un videoclip postat pe TikTok, să evităm așezarea pe scaunele din avion cu pielea descoperită, deoarece curățenia acestora nu este întotdeauna efectuată frecvent, conform The Independent.

Atenție la normele culturale

Un alt aspect subliniat de experți este respectarea normelor culturale ale destinației.

Conform unui reprezentant UFO, „întrebarea pe care trebuie să ne-o punem înainte de a ne alege ținuta pentru zbor este: unde călătorim?”.