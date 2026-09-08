Șase colecții, șase pasiuni: noile apariții de la Colecții Libertatea

Colecțiile Libertatea aduc în această perioadă șase serii pentru pasionații de lectură, benzi desenate, cultură, jocuri și automobile. Primele trei sunt deja disponibile în chioșcuri și online, iar alte trei vor fi lansate pe parcursul lunii septembrie.

Toamna vine cu noutăți pentru colecționarii Libertatea. Șase colecții, pentru pasiuni și vârste diferite, fac parte din oferta acestei perioade: trei dintre ele sunt deja disponibile, iar alte trei vor apărea în luna septembrie.

Ultimate Spider-Man, Descoperă Filosofia și Micii Mei Eroi, realizate în parteneriat cu EMSE, se găsesc deja în chioșcuri și pe site-ul Colecțiile Libertatea. Pentru cei care vor să nu rateze niciun număr, pe site este disponibilă și opțiunea de abonament.

Trei colecții deja disponibile

Fanii benzilor desenate pot intra în universul unuia dintre cei mai cunoscuți supereroi prin Ultimate Spider-Man, o colecție dedicată aventurilor lui Spider-Man și poveștilor care au cucerit generații de cititori.

Pentru cei curioși să descopere marile idei care au schimbat felul în care privim lumea, Descoperă Filosofia îi aduce mai aproape pe marii gânditori și conceptele lor, într-o formă accesibilă și ușor de urmărit.

Cei mai mici cititori au propria lor colecție: Micii Mei Eroi, o serie care spune poveștile unor personalități remarcabile și îi ajută pe copii să descopere, prin lectură, oameni care au lăsat o amprentă asupra lumii.

„Ne dorim ca în Colecțiile Libertatea fiecare să poată găsi ceva care îi stârnește curiozitatea. Avem colecții pentru copii, pentru iubitorii de benzi desenate și literatură, pentru cei pasionați de cultură, jocuri sau mașini. În același timp, vrem să fie cât mai simplu să le urmărești: le găsești la chioșc, dar și online, unde poți alege și varianta de abonament”, spune Dana Costache, Collectibles Business & Operations Director.

Alte trei colecții vin în septembrie

Luna septembrie aduce încă trei lansări în familia Colecțiile Libertatea.

Iubitorii de mister și literatură polițistă se vor putea bucura de o colecție dedicată cărților semnate de Rodica Ojog-Brașoveanu, realizată în parteneriat cu Nemira. Romanele uneia dintre cele mai iubite autoare românce de gen revin astfel în atenția cititorilor, cu intrigile, umorul și personajele care au făcut-o celebră.

Tot în septembrie va apărea Jocuri Matematice din Lemn, realizată împreună cu RBA. O colecție pentru cei cărora le plac provocările, jocurile de logică și momentele în care matematica devine mai degrabă distracție decât exercițiu.

Pentru pasionații auto urmează Dacia 1:43, în parteneriat cu Hachette, o colecție de machete care aduce în miniatură modele Dacia cunoscute și îndrăgite de-a lungul anilor.

Și aceste trei colecții vor putea fi găsite, odată cu lansarea lor, în chioșcuri și pe site-ul Colecțiile Libertatea, unde va fi disponibilă și opțiunea de abonament.

De la supereroi și mari filosofi până la romane polițiste, jocuri de logică și mașini în miniatură, noile apariții continuă să aducă sub umbrela Colecțiile Libertatea povești și pasiuni pentru toate vârstele.

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