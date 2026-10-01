Corina Caragea continuă seria călătoriilor spectaculoase, alegând pentru vacanța sa de o lună o destinație de basm din Canada: orășelul Banff, situat chiar în inima Parcului Național cu același nume.

Vedeta Știrilor Sportive de la Pro TV le-a împărtășit urmăritorilor săi impresiile despre modul în care comunitatea locală conviețuiește în armonie totală cu natura, dar a dezvăluit și un detaliu mai puțin plăcut: prețurile mari la cazare.

Corina Caragea: „Oamenii sunt musafirii naturii"

Prezentatoarea TV s-a declarat impresionată de faptul că orășelul canadian este construit într-un parc național protejat, unde oamenii respectă cu strictețe regulile stabilite.

„Dacă toamna ar avea un loc preferat pe Pământ, cred că ar fi Banff. Banff este o carte poștală vie! Am ales să locuiesc câteva zile chiar aici, în acest orășel construit în interiorul unui parc național. Practic, oamenii sunt musafirii naturii, nu invers. Elk și căprioarele apar întâmplător prin oraș, grizzly și urșii negri trăiesc în parcul care îl înconjoară, iar până și străzile poartă numele animalelor locului. Ce tare, nu? Mi-a plăcut să văd că aici natura chiar are prioritate: orașul nu se poate extinde oricum, ci trebuie să se adapteze în jurul ei. Nici măcar să te muți aici nu este tocmai pentru oricine. Regulile sunt clare. Nu deranjăm natura”, a povestit Corina Caragea pe rețelele de socializare.

Cât a plătit Corina Caragea pentru o noapte de cazare în Banff

Deși peisajele de toamnă și conectarea cu natura au încântat-o, Corina Caragea nu a ascuns fapul că Banff este o destinație extrem de costisitoare. Prețul ridicat este însă considerat necesar de către autorități pentru protejarea zonei împotriva turismului de masă.

„Poate tocmai de aceea Banff a rămas atât de special. Și atât de scump. O noapte de cazare ajunge, în medie, 400€. Eu am dat și mai mult. Dar poate că tocmai acesta este prețul pentru a păstra un loc atât de căutat fără să-i pierzi esența. Nu doar munții spectaculoși sau peisajele de carte poștală mi-au rămas în memorie, ci și sentimentul că aici omul și-a făcut loc în natură fără să încerce să o cucerească”, a mai mărturisit prezentatoarea TV.