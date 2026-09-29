Susține Susține

Cum faci magiun de prune fără zahăr - reţetă tradiţională

Ana Maria Teodorescu
Comentează
Magiun de prune fără zahăr la borcan
Magiun de prune fără zahăr la borcan
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Magiunul de prune este un preparat tradițional făcut dintr-un singur ingredient, prune bine coapte, dulci și gustoase. În multe gospodării, acesta se pregătește la începutul toamnei, când fructele se găsesc din belșug. Deși fierberea cere timp și răbdare, rețeta de magiun este simplă și ușor de urmat. Află, așadar, cum se face magiunul de prune fără zahăr.

Cuprins:

Ce este magiunul de prune

Magiunul de prune este un desert foarte îndrăgit, care seamănă la prima vedere cu gemul, însă se pregătește diferit. În rețeta tradițională de magiun se folosesc doar prune bine coapte, fără zahăr, pectină sau conservanți.

Pe parcursul fierberii, prunele se desfac, pulpa se îngroașă, iar cojile contribuie și ele la culoarea închisă și la consistența magiunului. Rezultatul este într-adevăr un soi de gem, dar mai cremos, ușor de întins și suficient de dulce datorită zaharurilor aflate în mod natural în fructe.

Cel mai cunoscut este Magiunul de prune Topoloveni, produs cu indicație geografică protejată în Uniunea Europeană. Denumirea a fost înregistrată în anul 2011, iar tradiția producerii magiunului în zona Topoloveni este documentată încă din 1914.

Potrivit documentației, magiunul omologat se obține din prune ajunse la deplina maturitate, fierte în cazane cu pereți dubli și amestecate continuu până când se elimină suficientă apă. Nu se adaugă zahăr, îndulcitori sau conservanți.

Acasă nu putem reproduce întocmai instalațiile profesionale, dar putem cu siguranță să obținem un magiun delicios. Folosim prune foarte coapte, le gătim cu răbdare într-un vas potrivit și le amestecăm mai des pe măsură ce compoziția se îngroașă.

Chiar dacă nu punem deloc zahăr la magiun, el este în continuare dulce pentru că prunele conțin în mod natural zaharuri. Prin fierbere, fructele pierd apă, iar cantitatea de zaharuri naturale rămâne într-o cantitate mai mică de produs.

Cum alegi cele mai bune prune pentru magiun

Cele mai bune sunt prunele de sfârșit de vară și început de toamnă, bine coapte, dulci și cărnoase. Fructele trebuie să fie ușor moi la apăsare, iar sâmburele să se desprindă fără dificultate de pulpă. Coaja ușor zbârcită în jurul codiței poate fi un semn că pruna a pierdut puțină apă, dar are mai multă dulceață. Atât timp cât fructul este sănătos, îl putem folosi.

Nu este obligatoriu să folosești un singur soi de prune pentru magiun. Un amestec poate da chiar un gust mai echilibrat pentru că unele prune au mai multă dulceață, altele aromă și o ușoară aciditate. Important este ca toate să fie bine coapte.

Alege fructe sănătoase, fără mucegai sau cu miros de fermentat. O prună lovită ușor poate fi curățată, dacă pulpa rămasă este bună, dar fructele alterate nu trebuie folosite.

Prunele căzute recent pot fi folosite dacă sunt întregi, curate și sănătoase. Cele care au stat pe pământ, sunt crăpate, fermentate sau atacate de insecte se aruncă.

Se curăță sau nu coaja prunelor pentru magiun?

Atunci când facem magiun de prune, coaja se păstrează. Ea se înmoaie în timpul fierberii și se integrează în compoziție, mai ales dacă magiunul este pasat. În plus, contribuie la gust, culoare și conținutul de fibre al produsului.

Dacă preferi un magiun foarte fin, poți pasa prunele după ce s-au înmuiat. Pentru o textură mai rustică, este suficient să le zdrobești cu lingura în timpul fierberii. După un timp, mare parte din pulpă se va desface oricum singură.

Descoperă și diferența dintre gem, dulceață, marmeladă și magiun

Ce vas este potrivit pentru magiun

Folosește o cratiță sau o oală largă, cu fund gros. Suprafața mare permite apei să se evapore mai repede, iar fundul gros distribuie căldura și reduce riscul ca magiunul să se prindă.

E bine ca vasul să fie și puțin înalt, deoarece, pe măsură ce se îngroașă, compoziția poate forma bule mari care se sparg și aruncă stropi fierbinți. Oala nu trebuie umplută până la margine. Pentru cinci kilograme de prune este potrivit un vas cu o capacitate de aproximativ opt-zece litri.

Inoxul cu fund gros și fonta emailată sunt alegeri bune. Poate fi folosit și un ceaun bine întreținut.

Evită vasele foarte subțiri, în care fructele se lipesc repede, precum și oalele emailate care au porțiuni de email sărit la interior.

Rețetă tradițională de magiun de prune fără zahăr

Magiun de prune fără zahăr
Magiun de prune fără zahăr

Ingrediente

  • 5 kilograme de prune foarte bine coapte;
  • opțional, 50-100 ml de apă, numai dacă prunele sunt mai puțin zemoase.

Din această cantitate se obțin, în funcție de soi și de cât de mult este fiert magiunul, aproximativ 1,5-2 kilograme de magiun.

Spală prunele în două-trei ape și lasă-le să se scurgă. Rupe fiecare fruct în jumătate și scoate sâmburele. Verifică atent pulpa și îndepărtează orice parte stricată.

Pune prunele direct în oală. Dacă sunt foarte coapte și zemoase, nu adăuga apă. Le poți lăsa aproximativ 20-30 de minute înainte de a porni focul, o parte dintre ele își vor lăsa sucul natural, iar riscul de lipire va fi mai mic.

Dacă fructele sunt cărnoase și par uscate, adaugă foarte puțină apă, doar cât să umezească fundul vasului. Apa în exces prelungește inutil fierberea.

Așază oala pe foc mic spre mediu. În primele minute poți pune capacul, pentru ca aburul să ajute fructele să se înmoaie și să lase zeamă. Amestecă după aproximativ cinci minute și verifică să nu se lipească.

După ce prunele au lăsat suficient lichid, îndepărtează capacul. Din acest moment, apa trebuie să se evapore.

Fierbe fructele până când se înmoaie complet și cojile nu mai sunt tari. În funcție de soi și de cantitate, poate dura între 30 și 50 de minute. Amestecă la fiecare câteva minute, trecând lingura pe fundul și pe marginile vasului.

Pentru un magiun fin, pasează prunele cu un blender vertical după ce s-au înmuiat. Oprește focul cât timp folosești blenderul, pentru a evita stropii fierbinți.

Dacă îți place textura ușor rustică, nu este nevoie să pasezi compoziția. Continuă să fierbi și zdrobește bucățile de fruct cu lingura. Cojile se vor mărunți și vor deveni mai puțin vizibile pe măsură ce magiunul se concentrează.

După pasare, continuă fierberea la foc mic, fără capac. Folosește o lingură de lemn sau o spatulă rezistentă la temperatură și amestecă până la fundul oalei.

La început este suficient să amesteci la fiecare 10 minute. Pe măsură ce compoziția se îngroașă, trebuie supravegheată tot mai atent. În ultima parte a fierberii poate fi necesar să amesteci aproape continuu.

Magiunul nu trebuie să clocotească prea tare. Fierberea lentă îi permite apei să se evapore fără ca pulpa să se ardă. Dacă se formează stropi mari, micșorează focul și folosește o lingură cu mâner lung.

Pentru cinci kilograme de prune, fierberea poate dura între trei și cinci ore. Timpul nu este fix, el depinde de câtă apă conțin fructele, de lățimea vasului, de puterea focului și de consistența dorită. În procesul traditional, când magiunul este preparat în cantități foart mari, fierberea putea dura chiar și 12 ore.

Într-o cratiță largă, pe aragaz, cantitatea este mult mai mică și apa se poate evapora mai repede. Grăbirea preparării prin mărirea focului nu este o soluție pentru că magiunul se poate carameliza pe fund înainte ca apa să fie eliminată uniform.

Cum îți dai seama că magiunul este gata

Culoarea magiunului trebuie să fie brun închis, iar suprafața să aibă un luciu. Magiunul este gros, dar poate fi întins cu lingura. Nu trebuie să curgă ca un sos.

Trece spatula pe fundul oalei. Dacă rămâne o urmă clară, care se închide lent, compoziția este aproape gata. Pune apoi o linguriță de magiun pe o farfurie rece. Pasta trebuie să rămână adunată pe lingură sau pe farfuria rece, fără să se separe zeamă la margine.

Ține cont că magiunul se mai îngroașă după răcire. Oprește focul când este ceva mai moale decât consistența pe care o dorești în borcan. Dacă îl fierbi până devine foarte tare cât este încă fierbinte, după răcire poate fi dificil de întins.

Ce să faci ca magiunul să nu se lipească

Pentru că magiunul se fierbe mult, e important să fim atenți să nu se lipească. Tocmai de aceea poate fi important să avem o oală cu fundul gros, dublu.

Focul mic este important și el, la fel ca și amestecarea atentă. Lingura trebuie trecută pe toată suprafața fundului, inclusiv la maginile formate între bază și pereții oalei.

După ce magiunul s-a îngroșat, se poate prinde în câteva minute. Dacă observi că o porțiune s-a lipit, nu răzui stratul ars și nu-l amesteca în restul compoziției. Mută imediat magiunul curat într-un alt vas și continuă fierberea la foc mai mic.

Prepararea unei cantități mai mici este mai ușor de controlat. Dacă ai zece kilograme de prune, este mai bine să folosești două vase largi decât o singură oală umplută aproape până la margine.

Greșeli care pot strica magiunul

  • Folosirea prunelor necoapte este cea mai frecventă problemă. Un timp mai lung de fierbere ajută la concentrarea, dar nu poate transforma prunele acre în prune dulci. Pentru magiun fără zahăr, maturitatea și dulceața fructelor este esențială.
  • Prea multă apă adăugată la început prelungește fierberea și poate să dilueze aroma. Prunele bine coapte au suficient suc pentru a se găti singure. Apa se folosește numai în cantitate mică, dacă este necesară pentru a proteja fundul vasului în primele minute.
  • Focul mare scurtează aparent timpul, dar crește riscul de ardere. Magiunul prins de fund capătă un gust amar și afumat care se răspândește repede în toată oala.
  • Fierberea insuficientă lasă prea multă apă, iar magiunul va fi moale. Pe de altă parte, fierberea excesivă îl face prea tare și îi poate da gust de caramel ars.
  • Un vas prea înalt și îngust încetinește evaporarea. Un vas foarte larg, dar cu fund subțire, favorizează lipirea. Ideală este o cratiță largă, grea și suficient de înaltă pentru a opri stropii.

Descoperă și Cât zahăr se pune la gemul şi la dulceaţa de prune

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: evergreen Retete culinare Deserturi
Parteneri
La vârsta de 73 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 73 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Susținătorii lui Călin Georgescu au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a-i cumpăra acestuia o vilă în Toscana. E vorba de o proprietate de lux, în valoare de 1,2 milioane de euro
Unica.ro
Susținătorii lui Călin Georgescu au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a-i cumpăra acestuia o vilă în Toscana. E vorba de o proprietate de lux, în valoare de 1,2 milioane de euro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
O recunoști?! Apariție tulburătoare: are (doar) 52 de ani
Gsp.ro
O recunoști?! Apariție tulburătoare: are (doar) 52 de ani
Șocant: arbitrul de primă ligă și-a pus capăt zilelor, după ce a făcut acuzații grave la adresa soției
Gsp.ro
Șocant: arbitrul de primă ligă și-a pus capăt zilelor, după ce a făcut acuzații grave la adresa soției
Parteneri
A murit mama lui Victor Ponta, dar puțini știu povestea ei de viață. Cine a fost Cornelia Naum și cu ce s-a ocupat: ”Faptul că Victor s-a născut se datorează integral tatălui său…”, povestea femeia
Libertateapentrufemei.ro
A murit mama lui Victor Ponta, dar puțini știu povestea ei de viață. Cine a fost Cornelia Naum și cu ce s-a ocupat: ”Faptul că Victor s-a născut se datorează integral tatălui său…”, povestea femeia
WOW! Imagini rare cu părinții Dacianei Sârbu, la ziua nepoatei adoptate! Ilie Sârbu, fost ministru al Agriculturii, parcă a găsit elixirul tinereții! Dar stai să vezi cum arată azi fosta soacră a lui Victor Ponta! Bunicii materni, emoționați și bucuroși cu nepoata în brațe.
Avantaje.ro
WOW! Imagini rare cu părinții Dacianei Sârbu, la ziua nepoatei adoptate! Ilie Sârbu, fost ministru al Agriculturii, parcă a găsit elixirul tinereții! Dar stai să vezi cum arată azi fosta soacră a lui Victor Ponta! Bunicii materni, emoționați și bucuroși cu nepoata în brațe.
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
ALTE ȘTIRI
Doi pensionari imbracati frumos merg pe strada tinându se de mana
Analiză
Știri România
18:30
România, țara săracă cu cea mai fericită viață din Uniunea Europeană: creșteri record de venituri în decurs de 15 ani
Proces Călin Georgescu Curtea de Apel București. Sursa foto: Eli Driu
BREAKING NEWS
Știri România
17:50
Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul de înșelăciune
Parteneri
Autostrada „în valuri”, lângă cel mai înalt viaduct. Problemele de pe un tronson al A1 continuă la zece ani de la redeschidere
Adevarul.ro
Autostrada „în valuri”, lângă cel mai înalt viaduct. Problemele de pe un tronson al A1 continuă la zece ani de la redeschidere
Cum s-a transformat dezastrul din Nations League în bucurie națională? Detaliile care îi arată drumul lui Hagi pentru România
Fanatik.ro
Cum s-a transformat dezastrul din Nations League în bucurie națională? Detaliile care îi arată drumul lui Hagi pentru România
Curs BNR 29 septembrie 2026. Cât valorează în lei un salariu de 3.000 de euro la noua cotație
Financiarul.ro
Curs BNR 29 septembrie 2026. Cât valorează în lei un salariu de 3.000 de euro la noua cotație
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Elle.ro
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Viva.ro
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
MONDEN
Mihaela Bilic | Foto: Facebook
Stiri Mondene
17:48
Cum arată casa pe care Mihaela Bilic a construit-o în doi ani lângă pădure: „Cu fața spre Valea Rea”. Imaginile postate de medicul nutriționist
Theo Rose
Stiri Mondene
17:24
Theo Rose și Anghel Damian, mesaje de dragoste la 2 ani de la nuntă. Ce s-a întâmplat în ziua cununiei: „Era stare de alertă”
Parteneri
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Reacţia unui student la campusul de 32 mil. € al Universităţii Victor Babeş &quot;A depăşit aşteptările, excelent&quot;
Observatornews.ro
Reacţia unui student la campusul de 32 mil. € al Universităţii Victor Babeş &quot;A depăşit aşteptările, excelent&quot;
Traian Băsescu, reacție explozivă după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Libertateapentrufemei.ro
Traian Băsescu, reacție explozivă după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Parteneri
Gsp.ro
Bosniacii au văzut conferința lui Hagi și au rămas marcați: „Vom ține minte aceste cuvinte pentru mult timp”
Gsp.ro
Începe demolarea! » Prim pas bifat pentru viitoarea arenă de 54 de milioane de euro
Parteneri
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Mediafax.ro
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional
Wowbiz.ro
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Prietena Valentinei, tânăra găsită moartă în valiză, mesaje de amenințare trimise de pe conturi cu numele principalului suspect: „În primă fază m-am speriat”
Wowbiz.ro
Prietena Valentinei, tânăra găsită moartă în valiză, mesaje de amenințare trimise de pe conturi cu numele principalului suspect: „În primă fază m-am speriat”
Doliu în România! O voce cunoscută a presei s-a stins fulgerător la doar 52 de ani
Redactia.ro
Doliu în România! O voce cunoscută a presei s-a stins fulgerător la doar 52 de ani
BREAKING NEWS! Bărbatul de 30 de ani, suspect că i-a luat viața iubitei, s-a predat în Elveția
Kanald.ro
BREAKING NEWS! Bărbatul de 30 de ani, suspect că i-a luat viața iubitei, s-a predat în Elveția
POLITIC
Kelemen Hunor conduce UDMR din 2011. Foto: Profimedia
Politică
18:38
Kelemen Hunor explică în ce condiții poate fi suspendat Nicușor Dan
Andrea Chiș, fostă judecătoare, propusă la șefia Ministerului Justiției în cabinetul Siegfried Mureșan Sursă foto: Facebook /Andrea Chiș.
Politică
18:06
Pensia de serviciu pe care o primește fosta judecătoare Andrea Chiș, propusă la Ministerul Justiției: „Nu am stabilit-o eu”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Fratele unui fost fotbalist de la U Cluj, atacat cu toporul și internat la ATI!
Fanatik.ro
Fratele unui fost fotbalist de la U Cluj, atacat cu toporul și internat la ATI!
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri România
19:21
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Știri Locale
19:20
Femeie ucisă de partenerul său într-un apartament din Roman, județul Neamț. Bărbatul a murit la spital după ce s-a aruncat de la etajul 4
Fotbal
19:11
Prețuri uriașe pentru El Clásico: Barcelona a pus în vânzare primele bilete pentru meciul cu Real Madrid
Politică
19:09
De ce au fost cadre militare în Parlament la audierea ministrului Radu Miruță pentru Guvernul Siegfried Mureșan. Explicația Ministerului Apărării
Citește mai multe
TRENDING
InterviuExclusiv
Știri România
11:00
Ciprian Ciucu, despre războiul politic din București: „Nu m-au lăsat să-mi organizez propria primărie. Și azi avem un serviciu care se cheamă «Euro 2020»”
Stiri Mondene
10:40
Marian Godină s-a angajat după ce a demisionat din Poliție: „Cu contract de muncă”. Din ce câștigă el bani acum
Bani și Afaceri
09:42
Câți bani primești la pensie, după 15 ani de contribuții. De ce doi români pot avea sume diferite
Știri Externe
11:38
O regiune din Spania caută noi locuitori și oferă până la 40.000 de euro celor care își cumpără sau construiesc acolo o casă. Pot aplica inclusiv românii
ECG gratuit in farmacii
Sănătate și Fitness
17:23
S-a lansat „Laboratorul Inimii”, proiectul care duce ECG-ul gratuit direct în farmacii și comunități
Un truc ingenios dezvăluit de creatoarea de conținut Kerry Whelpdale poate transforma curățarea paravanului de duș într-o sarcină mult mai ușoară.
Lifestyle
17:05
Obiectul banal din bucătărie care face minuni pe paravanul de duș. Cum scapi de petele de calcar
Magiun de prune fără zahăr la borcan
Lifestyle
17:05
Cum faci magiun de prune fără zahăr - reţetă tradiţională
Luna în creștere răsare în spatele unor oameni aflați aproape de vârful lui Arthur's Seat din Parcul Holyrood, Edinburgh. Sursă foto: Hepta.
Lifestyle
16:37
O rocă de 60 km descoperită pe fața ascunsă a Lunii rezolvă un mister de miliarde de ani
Imagine văzută de sus cu o casă construită din mai multe containere maritime vopsite în negru
Lifestyle
15:50
Au îmbinat șase containere maritime și au construit o casă de 149 mp, în SUA. Cum arată interiorul
Sâmbăta Morților- Moșii de toamnă 2026
Lifestyle
27 sept.
Moșii de toamnă 2026: data exactă a Sâmbetei Morților și ce se face în această zi
Lingură de lemn pe oală
Lifestyle
26 sept.
De ce să pui o lingură de lemn peste oală
Conservă de ton
Lifestyle
26 sept.
Cum citești eticheta la conserva de ton: ce înseamnă zona FAO și tipurile de ton
Noua carte de identitate, prezentată de MAI. FOTO: Vlad Chirea
Știri România
25 sept.
Cum îți faci cartea electronică de identitate în 2026: pași, costuri și acte necesare
Trei polițiști care patrulează pe stradă
Știri România
17:24
Un român i-a atacat cu o bară de fier pe polițiștii pe care chiar el îi chemase. Un agent a fost rănit, în Viena
Siegfried Mureșan, depunere program de guvernare și listă de miniștri la Parlamentul României - 26 septembrie 2026
Știri România
17:11
Curtea de Apel București a luat decizia în cazul cererii Asociației Italienilor privind desemnarea lui Siegfried Mureșan
Primele 9 vehicule amfibii de asalt AAV-7 au intrat oficial în dotarea Forțelor Navale Române, la Babadag. România a comandat un lot de 65 de blindate din SUA. Foto: Facebook / Ministerul Apărării Naționale, România
Știri România
16:30
Cum arată amfibiile de asalt AAV-7 primite de militarii români din SUA și ce misiune vor avea în Delta Dunării
Polițiștii torționari de la Secția 16
Știri România
16:25
Poliţiştii de la Secția 16 care au torturat un tânăr în pandemie, condamnaţi definitiv. Şeful lor a primit 5 ani şi 8 luni de închisoare
Poluare Bucureşti
Opinii
09:00
Gargara și impostura nu rezolvă problema poluării aerului din București!
Benjamin Netanyahu Foto: Imago
Opinii
07:00
Doar sângele masacrului din 7 octombrie 2023 l-ar putea mătura pe Netanyahu de la putere
Blocuri în construcție, fotografie cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Opinii
28 sept.
În loc să urlăm APOCALIPSA, nu luăm și noi banii ăia de unde sunt? Din închirieri, de exemplu?
Sinteza Zilei, Antena 3 CNN. Sursa foto: captură Youtube / Antena 3 CNN
Analiză
Opinii
25 sept.
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu