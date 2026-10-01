Termoenergetica începe de astăzi probele pentru furnizarea căldurii în Capitală. Ce trebuie să știe bucureștenii

Compania Municipală Termoenergetica București anunță că, de la 1 octombrie, începe etapizat încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare, în pregătirea sezonului de încălzire 2026–2027.

Termoenergetica începe pregătirea sistemului de încălzire din București

Începând de astăzi, 1 octombrie, Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) va demara etapizat încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare, în cadrul pregătirilor pentru sezonul de încălzire 2026–2027. Potrivit companiei, această etapă este necesară pentru pregătirea sistemului de termoficare înainte de venirea sezonului rece.

„Este o etapă importantă pentru pregătirea sistemului de termoficare înainte de venirea sezonului rece”, transmite Compania Municipală Termoenergetica București.

Fiecare asociație de proprietari va fi informată cu privire la ziua în care este programată încărcarea instalației. Anunțul va fi făcut prin afișaj la intrarea în imobil, astfel încât locatarii să poată lua din timp măsurile necesare.

CMTEB le solicită celor care au lucrări în desfășurare la instalațiile de încălzire să se asigure că acestea sunt finalizate înainte de data anunțată pentru încărcarea instalației.

Ce trebuie să facă asociațiile de proprietari

Compania precizează că asociațiile de proprietari trebuie să verifice dacă instalațiile interioare sunt în stare corespunzătoare de funcționare înainte de încărcarea cu apă.

Asociațiile de proprietari au responsabilitatea de a verifica dacă instalațiile interioare sunt în stare corespunzătoare de funcționare înainte de încărcarea cu apă, se arată în mesajul CMTEB. Pentru informații referitoare la pregătirile pentru sezonul de încălzire 2026–2027, Compania Municipală Termoenergetica București pune la dispoziție următoarele variante: