În Statele Unite se află un muzeu a cărui istorie este strâns legată de Regina Maria și de România.

Aflat în statul Washington, Muzeul Maryhill din orașul Goldendale, aflat la 185 de kilometri de Portland, a fost inaugurat în 1926 chiar de către Regina Maria a României, care a donat și zeci de obiecte pentru viitorul așezământ.

În septembrie 2026, instituția din America a sărbătorit 100 de ani de existență, iar „Libertatea" a stat de vorbă în exclusivitate cu Amy Behrens, directoarea Muzeului de Artă Maryhill, despre legătură cu Regina Maria a României și cu țara noastră.

Vedere aeriană a Muzeului Maryhill. Sursa foto: Maryhill Museum of Art

Relația specială cu fondatorul muzeului

Vizita Reginei Maria în Statele Unite ale Americii a avut loc în toamna anului 1926, între 18 octombrie și 24 noiembrie. Rămâne un exemplu de diplomație regală, având un succes fără precedent pentru imaginea externă a României.

În cele cinci săptămâni petrecute în Statele Unite, Regina Maria a fost întâmpinată cu entuziasm de către oficialități și sute de mii de oameni. Calvin Coolidge, președintele SUA în acea perioadă, a organizat o recepție fastuoasă pentru suverana României, iar Jimmy Walker, primarul New York-ului, i-a oferit cheia orașului în semn de apreciere deosebită.

Pe 3 noiembrie 1926, trenul regal a poposit în orașul Goldendale din statul Washington, la invitația lui Samuel Hill, un important om de afaceri american, pentru a inaugura Muzeul de Artă Maryhill. Samuel Hill și Regina Maria se cunoșteau din anul 1919, când Loïe Fuller, o pionieră a dansului modern care locuia la Paris și care era prietenă cu milionarul american, le-a făcut cunoștință celor doi în capitala Franței, la conferința de pace care a urmat Primului Război Mondial.

Ulterior, prietenia dintre Regina Maria și Samuel Hill a devenit foarte strânsă, omul de afaceri american fiind cel care a avut inițiativa de a o invita pe regină să inaugureze Muzeul de Artă Maryhill, chiar dacă acesta nu fusese finalizat.

Regina Maria a României și Samuel Hill în 1926. Sursa foto: Maryhill Museum of Art

Povestea creării muzeului este una interesantă. În 1907, Samuel Hill a cumpărat 5.300 de acri de teren de-a lungul râului Columbia, cu visul de a înființa o comunitate agricolă cuakeră. A înființat compania „Maryhill Land Company”, numită după fiica sa, și s-a apucat să construiască o localitate. Comunitatea, numită chiar Maryhill, cuprindea un magazin și un oficiu poștal, o biserică cuakeră, un han, o fierărie și un grajd.

În 1914, au început lucrările la un conac situat pe culmea unui deal, ce urma să fie reședința lui Hill. Însă amplasarea izolată a localității și lipsa sistemului de irigații s-au dovedit a fi obstacole insurmontabile, iar compania imobiliară a dat faliment.

Construcția conacului lui Hill s-a oprit în 1917. Numai că Loïe Fuller, bună prietenă cu Samuel Hill, l-a convins pe acesta să-și transforme viitorul conac într-un muzeu de artă. Legăturile strânse ale lui Fuller cu artiști renumiți din Franța au contribuit la constituirea nucleului colecției muzeului, inclusiv prin achiziționarea a peste 80 de lucrări ale faimosului sculptor francez Auguste Rodin. Samuel Hill a transferat, de asemenea, propriile sale colecții de artă către muzeu.

Steagurile României, la inaugurarea muzeului american

Pe 3 noiembrie 1926, în fața a peste 2.000 de oameni, Regina Maria și Samuel Hill au inaugurat Muzeul de Artă Maryhill. Numele muzeului provine de la soția și respectiv fiica lui Samuel Hill, ambele având prenumele Mary.

Inaugurarea Muzeului din 1926. Sursa foto: Maryhill Museum of Art

Conform cronicilor vremii, Muzeul Maryhill a fost decorat la inaugurare cu numeroase crizanteme galbene și steaguri ale României.

Regina Maria a adus în mai multe cufere „zestrea” pentru amenajarea camerei românești a instituției de cultură. În timpul vizitei sale din 1926, Regina Maria a donat muzeului peste 70 de obiecte.

Printre acestea se numărau lucruri personale, ceramică populară românească, icoane ortodoxe și diverse textile — pe care le-a descris ca fiind „cadouri simple, realizate de mâini simple; broderii și lucrări manuale din lemn și metale”.

Ceramică românească din 1925 donată de către Regina Maria. Sursa foto: Colecția Muzeului Maryhill

Astăzi, vizitatorii muzeului Maryhill pot admira tablouri, icoane ortodoxe, manuscrise și rochia pe care Regina Maria a purtat-o la încoronarea din 1896 a verilor săi, țarul Nicolae al II-lea și țarina Alexandra a Rusiei.

Sunt expuse, de asemenea, o replică din 1923 a coroanei de încoronare a reginei Maria, bijuterii și alte suveniruri. Mobilierul aurit provenit din palatele regale românești oferă fundalul în sala Reginei Maria. Aceste obiecte, precum și altele, au fost achiziționate de Alma de Bretteville Spreckels și donate muzeului în 1951.

Ie Românească din Bucovina din 1970. Sursa foto: Colecția Muzeului Maryhill

În 1931, Samuel Hill a murit la Portland, iar mai multe probleme privind moștenirea au amânat deschiderea efectivă a muzeului Maryhill.

Primul vizitator oficial a fost înregistrat pe 13 mai 1940, de ziua fondatorului Samuel Hill, la 9 ani după decesul acestuia și la doi ani după ce Regina Maria a României se stinsese din viață la Sinaia.

„Exponatele românești sunt extrem de atractive pentru vizitatori”

La un secol de la inaugurare, România s-a întors simbolic la Maryhill, președintele României Nicușor Dan conferind Muzeului de Artă Maryhill Ordinul „Meritul Cultural".

În cadrul unui interviu exclusiv pentru Libertatea, Amy Behrens a vorbit despre legătura Reginei Maria cu muzeul, dar și despre amprenta și moștenirea românească din acest loc special din America.

Amy Behrens, directoarea Muzeului de Artă Maryhill. Sursa foto: Facebook / Maryhill Museum of Art

„Inaugurarea din 1926, realizată de Regina Maria a României, a reprezentat o legătură autentică, nu doar o simplă apariție ceremonială de o zi. Ea a adus cu ea obiecte care reprezentau și reprezintă arta și cultura românească. A existat o legătură culturală autentică. Cultura românească rămâne vizibilă la Muzeul de Artă Maryhill prin colecții și expoziții, iar româno-americanii din regiunea Pacificului de Nord-Vest consideră Maryhill ca parte a istoriei noastre comune”, a declarat Amy Behrens pentru „Libertatea"

„În acest loc se ascunde un vis”, a spus Regina Maria la inaugurarea muzeului american din 1926, „un vis pentru astăzi și, mai ales, pentru mâine”.

Regina Maria a României eliberând porumbei la inaugurarea Muzeului Maryhill în 1926. Sursa foto: Maryhill Museum of Art

Amy Behrens, directoarea Muzeului de Artă Maryhill, a dezvăluit pentru „Libertatea" cum i se pare la ora actuală visul la care făcea referire Regina Maria a României acum un secol: „Visul despre care a vorbit Regina Maria în 1926 prosperă și după 100 de ani. Muzeul de Artă Maryhill este unul dintre cele mai neașteptate muzee din nord-vestul Americii, datorită calității și profunzimii colecțiilor sale, precum și amplasării sale în peisajul rural de o frumusețe uluitoare. Muzeul este acreditat de Alianța Americană a Muzeelor, o distincție primită de doar aproximativ 3% dintre muzeele din țară”.

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Rochia pe care Regina Maria a purtat-o la încoronarea din 1896 a vărului său, țarul Nicolae al II-lea, și a soției sale, țarina Alexandra a Rusiei, este piesa de rezistență a colecției.

„Țesătura opulentă de culoare aurie, decorată cu broderii și cristale, include un motiv cu boabe de grâu, deoarece cerealele erau (și sunt) o parte atât de importantă a economiei României. Acest lucru continuă să reprezinte un punct de legătură culturală pentru copiii care locuiesc în apropierea Muzeului de Artă Maryhill, situat în vecinătatea unor mari ferme de grâu din jumătatea estică a statului. Colecțiile de origine românească includ în principal textile, ceramică și documente de arhivă românești.

Rochia purtată de Regina Maria la încoronarea Țarului Nicolae II al Rusiei. Sursa foto: Maryhill Museum of Art

Muzeul deține, de asemenea, numeroase obiecte personale donate de Regina Maria, care reprezintă moștenirea sa personală și provin din alte țări de origine. Interesant este faptul că mobilierul aurit de palat din cadrul expoziției permanente dedicate Reginei Maria a României — extrem de atractiv pentru vizitatori — nu a fost donat de către aceasta. Regina le-a comandat la cererea prietenei sale Alma de Bretteville Spreckels pentru Muzeul Legiunii de Onoare din San Francisco, iar acestea au fost donate Muzeului de Artă Maryhill de către Spreckels”, precizează Amy Behrens.

Directoarea mai subliniază că muzeul a achiziționat numeroase exemplare de țesături brodate românești și ceramică populară românească de-a lungul timpului, precum și obiecte legate de alte daruri oferite cu ocazia inaugurării. Textilele brodate românești expuse la Muzeul de Artă Maryhill în 2026 au fost achiziționate de muzeu cu mai puțin de 10 ani în urmă din colecții private și sunt expuse aici pentru prima dată.

La 100 de ani de la inaugurarea muzeului de către Regina Maria, Maryhill a fost decorat de către președintele României.

„Pentru mine, distincția este deopotrivă una semnificativă și deosebită, deoarece România recunoaște oficial că Muzeul Maryhill a continuat să onoreze și să ducă mai departe o relație pe care Regina Maria a început-o acum un secol. Legătura Reginei Maria cu Maryhill este încă onorată aici așa cum se cuvine. Este o satisfacție incredibilă să vezi că acea muncă culminează cu această recunoaștere din partea președintelui României”, subliniază Amy Behrens, directoarea muzeului inaugurat de către Regina Maria a României acum 100 de ani.