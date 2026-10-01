Nicușor Dan dă vina pe criza politică pentru faptul că nu a publicat raportul anulării alegerilor din 2024: „Era unul dintre primele trei lucruri de care mă ocupam”

Preşedintele Nicuşor Dan a oferit noi explicaţii privind amânarea publicării raportului promis referitor la anularea alegerilor prezidenţiale din 2024. Prezent la o conferinţă de presă susţinută la Ambasada României din Praga, şeful statului a dat asigurări că documentul va fi făcut public, însă a invocat criza politică prelungită din ultimele cinci luni drept motiv principal pentru întârziere.

Declaraţiile vin într-un moment tensionat pe scena juridică şi politică, în contextul în care fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Întrebat când va fi prezentat raportul promis, preşedintele a subliniat că, înainte de izbucnirea crizei politice actuale, finalizarea acestui dosar reprezenta una dintre primele trei priorităţi ale mandatului său.

„Evident că l-am promis şi, dacă l-am promis, o să-l avem. Poate multe lucruri ar fi trebuit să se întâmple dacă n-am fi avut această criză de cinci luni, care ne-a dus pe toţi înapoi în lucrurile în care ne angrenasem, şi pot să vă spun că, înainte de începerea acestei crize politice, era unul din primele trei lucruri de care mă ocupam”, a declarat Nicuşor Dan.

Influenţa rusă şi vicierea procesului electoral

În ieşirile sale publice anterioare, preşedintele a susţinut ferm că anularea primului tur al alegerilor din 2024 de către Curtea Constituţională a avut la bază motive juridice clare.

Nicuşor Dan a punctat în repetate rânduri că încălcarea legislaţiei privind finanţarea campaniei electorale a reprezentat un motiv suficient pentru anularea scrutinului, pe lângă interferenţele externe validate de Parchetul General.

De-a lungul ultimului an, şeful statului a oferit mai multe termene şi explicaţii pentru amânarea documentului final.

În septembrie, Nicuşor Dan preciza că raportul va fi lansat doar atunci când informaţiile tehnice despre campaniile de dezinformare, site-urile în oglindă şi ingerinţele ruseşti vor fi traduse într-un format uşor de înţeles pentru publicul larg.

Cronologia unei promisiuni amânate succesiv

Anterior, în luna iunie, preşedintele exprima nerăbdarea de a „închide acest capitol”, promiţând un raport complet într-un „termen rezonabil”.

La acel moment, el reitera că un candidat a încălcat flagrant legea electorală, punându-se într-o situaţie de neechitate faţă de ceilalţi competitori. În plus, în aprilie, Nicuşor Dan afirma că România este ţinta unui război hibrid purtat de Federaţia Rusă de cel puţin un deceniu şi că infrastructura rusească l-a susţinut direct pe Călin Georgescu, dând asigurări că 90% din datele deţinute de autorităţi pot şi vor fi făcute publice.

Promisiunile au început încă din iarna anterioară. În decembrie 2025, preşedintele estima că explicaţiile detaliate vor fi prezentate în două sau trei luni, avansând chiar termenul de final de ianuarie.

Procesul a fost însă trenat, după ce, încă din septembrie 2025, şeful statului admitea că autorităţile nu aveau la acel moment o imagine completă asupra evenimentelor din noiembrie 2024.

Decizia istorică a Curţii Constituţionale din 6 decembrie 2024, prin care s-a anulat primul tur al alegerilor prezidenţiale în care se calificaseră Călin Georgescu şi Elena Lasconi, a reconfigurat scena politică din România.