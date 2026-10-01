Cum arată cele mai frumoase 7 gări din lume în 2026. Arhitectura spectaculoasă care transformă o simplă călătorie într-o experiență memorabilă

Gările contemporane au încetat de mult să mai fie doar simple puncte de tranzit funcționale din punctul A în punctul B. Astăzi, nodurile feroviare majore devin adevărate opere de artă urbană și atracții turistice de sine stătătoare, capabile să redefinească identitatea vizuală a marilor metropole.

Reprezentanții prestigiosului premiu internațional de arhitectură și design Prix Versailles au dat publicității clasamentul celor mai frumoase șapte gări din lume pentru anul 2026.

Jérôme Gouadain, secretarul general al Prix Versailles, a subliniat că aceste proiecte reprezintă o dovadă clară că stațiile de călători ale secolului XXI pot funcționa ca veritabile punți către un viitor mai sustenabil și mai atractiv. Din cele șapte stații laureate la nivel global, trei se află pe continentul european, restul fiind distribuite în Statele Unite, Australia și Arabia Saudită.

Bijuteriile arhitecturale ale Europei: de la metroul din Roma la fântâna din Napoli

Europa este reprezentată în clasament de trei proiecte impresionante, dintre care două aparțin Italiei și reflectă o îmbinare curajoasă între istorie, geologie și design contemporan.

Stația Colosseo – Fori Imperiali din Roma, inaugurată recent pe magistrala de metrou a capitalei italiene, a fost distinsă pentru modul în care reușește să transforme o simplă navetă zilnică într-o adevărată aventură arheologică. Juriul a apreciat integrarea vestigiilor istorice în spațiul public și panorama spectaculoasă oferită către Colosseum.

Intrarea în noua stație de metrou C, stația Colosseo - Fori Imperiali. Sursă foto: Shutterstock

Tot în Italia, stația Monte Sant’Angelo din Napoli s-a remarcat printr-o structură supraterană din aluminiu de culoare oranj închis, ce amintește de forma unei gogoși uriașe. Conceptul este inspirat de relieful vulcanic al regiunii, de Vulcanul Vezuviu și de viziunea Infernului lui Dante. Membrii juriului au descris construcția drept o sculptură accesibilă publicului larg, care schimbă complet dinamica zonei urbane.

Gara Monte Sant Angelo din Napoli. Sursă foto: Hepta

Cea de-a treia reprezentantă a Europei este gara Lyon Part-Dieu din Franța. Deși clădirea originală a fost deschisă în anul 1983, complexul feroviar a trecut recent printr-un proces masiv de extindere și modernizare coordonat de echipele de arhitectură AREP și L’AUC. Unul dintre cele mai importante noduri de tranzit din Europa și-a dublat suprafața utilă, primind noi puncte de acces și pasaje pietonale optimizate pentru fluxul uriaș de pasageri.

Gara Lyon Part-Dieu, Lyon, Rhône, Franța. Sursă foto: Profimedia Images

Stația-catedrală din Melbourne și designul futuristic din Los Angeles

Peste ocean, Australia și Statele Unite sunt prezente în clasamentul Prix Versailles cu proiecte inaugurate recent, ce pun accent pe spațialitate și tehnologie.

În Australia, noua stație Town Hall Station din Melbourne a impresionat juriul prin atmosfera sa maiestuoasă, comparată adesea cu interiorul unei catedrale gotice. Elementul central al designului îl constituie cele opt coloane impunătoare ce imită trunchiurile unor arbori ale căror ramuri susțin bolta interioară.

Stația de metrou „Town Hall”, inaugurată în decembrie 2025, ca parte a proiectului „Metro Tunnel”, situată în centrul orașului Melbourne, Australia. Sursă foto: Shutterstock

În Statele Unite ale Americii, singura stație inclusă în topul mondial este LAX/Metro Transit Center din Los Angeles. Complexul este considerat una dintre cele mai futuriste construcții de tranzit ale momentului, fiind conceput ca o poartă de acces modernă ce conectează rețeaua de metrou a orașului cu Aeroportul Internațional Los Angeles.

Stația de metrou LAX/Metro Transit Center din Los Angeles, Statele Unite ale Americii. Sursă foto: Getty Images

Arabia Saudită cucerește topul cu gări inspirate din munte și dunele de nisip

Arabia Saudită figurează în clasamentul din acest an cu două stații impresionante situate în capitala Riad, ambele fiind proiecte care aduc un omagiu cadrului natural și tradițiilor locale.

Prima dintre ele este stația National Museum din Riad, al cărei design exterior a fost sculptat după linia Marelui Munte Tuwaiq. Aceasta facilitează accesul direct al vizitatorilor către Muzeul Național și îmbină formele naturale ale deșertului cu funcționalitatea urbană.

Stația de metrou „Muzeul Național”, Riad, Arabia Saudită. Sursă foto: Shutterstock

A doua stație saudită premiată este Western Station, tot din Riad, deschisă publicului în luna mai a acestui an.

Stația de metrou Western Station, Riad, Arabia Saudită. Sursă foto: Shutterstock