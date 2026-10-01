Alternativa pentru Disneyland Paris despre care puțini români știu. Parcul considerat „Universal Studios al Europei” investește 300.000.000 de euro în modernizări

Aflat adesea în umbra uriașului său vecin Disneyland Paris, parcul de distracții Futuroscope din Franța își consolidează poziția pe harta celor mai spectaculoase destinații de divertisment din lume.

Numit recent de platforma de specialitate Blooloop drept unul dintre cele mai bune parcuri tematice din Europa și supranumit de mulți entuziaști echivalentul european al celebrului Universal Studios, Futuroscope se pregătește de aniversarea a 40 de ani de la deschidere cu investiții masive.

Lansat în anul 1987, parcul a demarat un plan de dezvoltare denumit „Vision 2025”, cu un buget impresionant de 304 milioane de euro. Masterplanul a adus deja în atenția publicului parcul acvatic indoor Aquascope, trei noi atracții majore și două hoteluri tematice, însă noile proiecte anunțate promit să transforme radical experiența vizitatorilor.

Un hotel sci-fi de patru stele conectat direct la parc

Printre cele mai importante investiții viitoare se numără construirea celui de-al patrulea hotel din cadrul complexului, conceput în întregime în jurul unei teme de science-fiction. Unitatea de cazare va avea o clasificare de patru stele și va pune la dispoziție 240 de spații de cazare, variază de la camere premium până la apartamente de lux.

Proiectul include un restaurant generos cu 400 de locuri, un bar cu o capacitate de 120 de locuri și un spațiu extins dedicat serviciilor de relaxare și wellness. O pasarelă pietonală va permite oaspeților să acceseze direct parcul de distracții.

Olivier Héral, directorul creativ al proiectului, descrie noua construcție drept un hotel spectaculos și imersiv, conceput ca o lume de sine stătătoare în care arhitectura și scenografia spun o poveste fascinantă.

Noutățile din grila de spectacole și cinematografie

Pe lângă infrastructura hotelieră, parcul își extinde oferta de atracții. Pe marele ecran al complexului Kinemax va rula o nouă producție IMAX denumită ATHOS, în timp ce atracția „Dansează cu Roboții” va fi actualizată cu zece roboți industriali care vor executa coregrafii pe ritmuri muzicale. Pentru iubitorii de iluzionism și spectacole live, parcul pregătește show-ul „Imagine”.

Surprizele încep însă chiar de la sfârșitul acestui an. Din 5 decembrie, vizitatorii vor putea urmări noua paradă „Nopți Magice”, un spectacol stradal ce va include cinci care alegorice impresionante și un colectiv de 23 de artiști.

Cinematograf acvatic și atmosferă în stilul filmelor lui James Cameron

Cu peste 40 de atracții și experiențe deja funcționale, Futuroscope continuă să atragă turiști prin concepte unice în Europa. Piesa de rezistență a ultimelor extinderi rămâne Aquascope, un parc acvatic acoperit format din patru universuri tematice, opt tobogane de mare viteză, un râu leneș și un cinematograf acvatic imersiv.