Un castel ridicat în jurul anului 1730, care a aparținut unora dintre cele mai cunoscute familii boierești ale Moldovei, este scos la vânzare în județul Iași. Castelul Cantacuzino-Ghica din Deleni costă acum 750.000 de euro, după o reducere de preț de 50.000 de euro, și vine cu un domeniu de 4,23 hectare, potrivit Romania Sotheby’s International Realty.

Proprietatea este monument istoric de clasă A, iar viitorul cumpărător nu primește doar castelul, ci și mai multe clădiri anexe și un parc întins. Agenția imobiliară îl prezintă drept o proprietate care, după restaurare, ar putea deveni o reședință privată, o destinație de ospitalitate sau chiar un centru de sănătate și SPA.

Castelul Cantacuzino-Ghica din Delenia fost ridicat în jurul anului 1730

Actuala clădire a fost ridicată în jurul anului 1730, pe locul unei reședințe mai vechi. Domeniul aparținea familiei Cantacuzino-Deleanu, una dintre familiile boierești influente ale Moldovei. Aproape jumătate de secol mai târziu, în 1778, proprietatea avea să treacă într-o altă familie importantă.

Maria Cantacuzino s-a căsătorit cu logofătul Constantin Ghica, iar moșia și castelul au intrat astfel în patrimoniul familiei Ghica. Din această legătură a apărut ramura Ghica-Deleni. Castelul de astăzi poartă tocmai numele celor două familii care i-au marcat istoria: Cantacuzino și Ghica. La începutul secolului XX, reședința a trecut printr-o nouă etapă importantă. Reamenajarea castelului i-a fost încredințată lui Nicolae Ghika-Budești, unul dintre arhitecții importanți ai stilului neoromânesc.

Trupele sovietice au stat aici între 1944 și 1946

Istoria castelului nu a fost însă una liniștită. Între 1944 și 1946, aici au fost încartiruite trupe sovietice. Potrivit prezentării proprietății, în această perioadă clădirea și amenajările sale au suferit distrugeri importante. După venirea regimului comunist și naționalizarea proprietății, vechea reședință boierească și-a pierdut funcția inițială. Pentru o perioadă, în castel a funcționat un cămin cultural, iar din anii '50, clădirea a fost transformată într-un preventoriu TBC pentru copii.

Destinația medicală pare, la prima vedere, complet diferită de trecutul unei reședințe boierești. Totuși, tocmai faptul că imobilul a continuat să fie folosit a contribuit la conservarea lui într-o perioadă în care numeroase conace și castele din România au fost abandonate. Castelul a rămas astfel legat și de viața comunității locale, nu doar de istoria familiilor Cantacuzino și Ghica, iar acum, aceast scop poate deveni și una dintre posibilele destinații viitoare ale proprietății.

Domeniul are peste patru hectare

Proprietatea scoasă acum la vânzare include un teren de 4,23 hectare, castelul și mai multe clădiri anexe. Romania Sotheby’s International Realty consideră că dimensiunea domeniului și cadrul natural permit mai multe variante de reconversie. Una dintre posibilități este transformarea proprietății într-o destinație de ospitalitate, după restaurarea clădirilor.

O altă variantă ar fi amenajarea unui centru dedicat sănătății sau unui SPA, inclusiv prin valorificarea legăturii pe care domeniul a avut-o în trecut cu activitatea medicală. Castelul ar putea reveni însă și la funcția sa de la început, aceea de reședință privată, dar viitorul proprietar ar trebui să își asume restaurarea și conservarea unui monument istoric de clasă A.