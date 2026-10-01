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Cum pot plăti șoferii rovinieta și TollRo începând cu 1 octombrie 2026. Avertismentul transmis de CNAIR

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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Imaginea surprinde un camion albastru ce transportă un container galben, rulând pe o autostradă alături de alte autoturisme, sub un cer senin.
Vehiculele de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor trece de la actuala rovinietă la sistemul TollRo. Sursa foto: Shutterstock
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CNAIR avertizează că, de la 1 octombrie 2026, rovinieta și tariful TollRo se achită numai prin canalele oficiale ale noului Sistem de Tarifare Rutieră Electronică. Viramentele directe în conturile companiei nu sunt recunoscute ca plată și nu oferă dreptul de circulație.

Cuprins:

Rovinieta și tariful TollRo se plătesc doar prin canalele oficiale

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizează utilizatorii rețelei de drumuri naționale că, începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, rovinieta și tariful TollRo, inclusiv tichetul de rută, pot fi achitate numai prin canalele oficiale ale noului Sistem de Tarifare Rutieră Electronică.

CNAIR precizează că sumele virate direct în conturile bancare ale companiei nu sunt înregistrate ca plată pentru rovinietă, tichetul de rută sau tariful TollRo și nu oferă dreptul de a circula pe rețeaua de drumuri naționale.

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CNAIR: Viramentele bancare nu țin loc de rovinietă sau tarif TollRo

Compania anunță că, începând cu 28 septembrie 2026, în conturile sale de venituri au fost transferate, prin ordin de plată, sume de bani cu mențiuni precum „plată toll”, „tarif TollRo” sau „portofel electronic”.

„CNAIR a constatat că, începând cu data de 28 septembrie 2026, în conturile de venituri ale companiei au fost virate prin ordin de plată sume de bani cu mențiuni precum 'plată toll', 'tarif TollRo' sau 'portofel electronic'. Precizăm că aceste sume NU reprezintă plata rovinietei, a tichetului de rută sau a tarifului TollRo și NU conferă dreptul de circulație pe rețeaua de drumuri naționale”, a transmis CNAIR.

Instituția explică faptul că un virament bancar nu este înregistrat în sistemul electronic de tarifare și nu poate fi asociat unui anumit vehicul și unei perioade de valabilitate.

„Prin urmare, un utilizator care a achitat astfel riscă să circule fără tarif valabil și să fie sancționat”, avertizează compania.

CNAIR le solicită utilizatorilor să nu efectueze viramente directe în conturile bancare ale companiei pentru plata rovinietei, a tichetului de rută, a tarifului TollRo sau pentru alimentarea portofelului electronic.

Cum poate fi achitat tariful TollRo

În prezent, tariful TollRo poate fi achitat în două moduri. Primul este tichetul de rută, care presupune plata în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei. A doua variantă este tarifarea în funcție de distanța parcursă. În acest caz, traseul este înregistrat prin aplicația mobilă TollRo, iar plata se face din portofelul electronic. În niciuna dintre cele două situații plata nu se efectuează prin virament bancar în conturile CNAIR.

Începând cu 1 octombrie 2026, utilizatorii pot folosi următoarele canale oficiale:

• Portalul web oficial: https://etoll.ro – creare cont, înrolarea vehiculelor, achiziția rovinietei și a tichetului de rută, gestionarea portofelului electronic și a facturilor;

Aplicația mobilă TollRo, gratuită pentru iOS și Android – achiziția rovinietei și a tichetului de rută, înregistrarea traseului pentru TollRo:

https://apps.apple.com/ro/app/tollro/id6774169985

https://play.google.com/store/apps/details...

• Punctele de vânzare CNAIR și punctele de trecere a frontierei (SDN și ACI) – rovinietă și tichet de rută;

• Distribuitorii autorizați – rovinietă, inclusiv prin SMS.

Ce trebuie să facă persoanele care au virat deja bani în conturile CNAIR

Persoanele care au transferat deja bani în conturile CNAIR pot solicita restituirea sumelor.

Cererea trebuie transmisă la adresa de e-mail registraturacnair@andnet.ro și trebuie să fie însoțită de dovada plății, respectiv ordinul de plată, precum și de datele contului în care se solicită restituirea banilor: IBAN și titular.

„Aceste sume nu țin loc de tarif: pentru a circula legal începând cu 1 octombrie 2026, utilizatorii trebuie să achite rovinieta, tichetul de rută sau tariful TollRo prin unul dintre canalele de mai sus”, a transmis CNAIR.

Compania recomandă utilizatorilor să achite tarifele numai prin canalele oficiale.

Rovinietele cumpărate înainte de 1 octombrie rămân valabile

CNAIR precizează că rovinietele pentru vehiculele de transport persoane, respectiv autoturisme, microbuze și autocare, care au fost deja cumpărate, rămân valabile. De asemenea, își păstrează valabilitatea rovinietele pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone.

„Aceste roviniete, emise până pe 30 septembrie 2026 prin sistemul actual (SIEGMCR), își păstrează valabilitatea până la data înscrisă pe ele. Nu este necesară achiziția unei roviniete noi, iar verificarea lor, în trafic, se face automat”, se mai arată în comunicatul CNAIR.

Cât vor plăti transportatorii: Grila oficială de tarife

Pentru vehiculele grele, tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa EURO și tipul de drum, potrivit ordinului Ministrului Transporturilor publicat în Monitorul Oficial nr. 940 din 10 octombrie 2025. Pe drumurile naționale, tariful este redus la jumătate (50%) față de cel aplicat pe autostrăzi și drumuri expres.

Pentru categoria vehiculelor de peste 12 tone (Categoria III), parcurgerea unui kilometru pe autostradă sau drum expres costă 0,48 de lei pentru un motor Euro VI, 0,55 de lei pentru Euro V-IV și 0,62 de lei pentru clasele Euro III-0. Dacă același vehicul circulă pe un drum național, valorile scad la 0,24 de lei/km (Euro VI), 0,28 de lei/km (Euro V-IV), respectiv 0,31 de lei/km (Euro III-0).

În cazul vehiculelor medii, cu masa între 7,5 tone și 12 tone (Categoria II), tariful pe autostradă este de 0,29 de lei/km pentru Euro VI, 0,33 de lei/km pentru Euro V-IV și 0,37 de lei/km pentru Euro III-0. Pe drumurile naționale, tarifele devin 0,14 lei/km (Euro VI), 0,16 lei/km (Euro V-IV) și 0,19 lei/km (Euro III-0).

Pentru vehiculele comerciale mici din categoria TollRo, între 3,5 tone și 7,5 tone (Categoria I), un kilometru de autostradă costă 0,17 lei (Euro VI), 0,19 lei (Euro V-IV) sau 0,22 de lei (Euro III-0). Pe drumurile naționale, costul scade la 0,08 lei/km (Euro VI), 0,10 lei/km (Euro V-IV) și 0,11 lei/km (Euro III-0).

Diferențele de cost devin semnificative la un rulaj mare. Un camion Euro VI de peste 12 tone care parcurge 1.000 km pe autostradă va achita 480 de lei. Aceeași distanță parcursă de un camion vechi, din clasa Euro III-0, va scoate din buzunarul firmei 620 de lei. Pe un parcurs anual de 100.000 km, diferența se traduce în mii de lei, măsura fiind gândită special pentru a încuraja reînnoirea flotelor auto cu vehicule mai puțin poluante.

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Tags: tollro amendă rovinieta Taxa auto Stiri Auto
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