Înainte să pornești căldura pentru sezonul rece, verifică și caloriferele. Aerul acumulat în instalație poate face ca acestea să se încălzească neuniform și să consume energie fără ca încăperea să ajungă la temperatura dorită. Aerisirea durează, în multe cazuri, doar câteva minute și poate fi făcută chiar înainte de primele zile reci, potrivit HNA.

De ce ajunge aer în calorifer

În instalația de încălzire circulă apă, însă în timp pot apărea acumulări de aer. Acesta se strânge de regulă în partea superioară a caloriferului.

Problema este ușor de observat: partea de jos poate fi caldă, în timp ce partea de sus rămâne rece sau se încălzește mult mai greu.

Pot apărea și zgomote specifice.

„Uneori un calorifer face zgomote. Sunetele seamănă cu apa care curge sau bolborosește. Atunci este posibil să existe aer în interior”, explică Verbraucherzentrale, organizația germană de protecție a consumatorilor.

În această situație, caloriferul nu mai funcționează la fel de eficient. Încăperea se poate încălzi mai greu, iar locatarii pot fi tentați să ridice inutil temperatura din termostat.

Testul simplu: cum îți dai seama că trebuie aerisit caloriferul

Nu ai nevoie de aparate speciale pentru o primă verificare.

Pornește încălzirea și lasă caloriferul să se încălzească. Apoi verifică temperatura acestuia în mai multe puncte.

Semnele care pot indica prezența aerului sunt:

caloriferul este cald jos, dar rece în partea de sus;

se aud bolboroseli sau zgomote de apă;

încăperea se încălzește greu;

caloriferul se încălzește neuniform.

Dacă un calorifer este complet rece, în timp ce celelalte funcționează normal, cauza poate fi alta.

Aerisirea caloriferului durează doar câteva minute

Pentru un aerisirea unui calorifer obișnuit ai nevoie, în general, de o cheie de aerisire, un recipient mic și o cârpă.

Procedura este simplă:

Pune termostatul caloriferului pe o treaptă ridicată și lasă-l să se încălzească. Pune recipientul sub ventilul de aerisire. Deschide cu grijă ventilul cu cheia specială. La început se poate auzi aerul care iese. Așteaptă până când începe să curgă apă constant. Închide imediat ventilul.

„Lăsați aerul să iasă complet până când iese doar apă fierbinte”, recomandă organizația germană de protecție a consumatorilor în ghidul său pentru întreținerea instalației de încălzire.

Aerisirea nu se termină întotdeauna odată cu închiderea ventilului.

După operațiune trebuie verificată și presiunea instalației de încălzire. Dacă presiunea a scăzut prea mult, poate fi necesară completarea cu apă.

Presiunea ar trebui verificată înainte și după aerisirea caloriferelor.

Aerisirea poate reduce factura la încălzire

Aerisirea poate contribui la eficientizarea încălzirii atunci când există aer în calorifere, însă nu există o economie universală valabilă pentru fiecare locuință.

Consumul depinde de tipul clădirii, izolație, temperatura setată, sursa de încălzire, starea instalației și cât de mult aer s-a acumulat în calorifere.

Unele estimări din domeniul eficienței energetice indică economii de ordinul câtorva procente atunci când instalația este întreținută corespunzător.

Pentru anumite sisteme, co2online citează simulări care indică o creștere a eficienței de peste 10% prin aerisire permanentă, dar precizează că o aerisire periodică ar avea un efect mai mic.

Experții recomandă și să nu acoperim caloriferul cu perdele sau draperii. Totodată, ar trebui să punem mobila la cel puțin 30 de centimetri de acesta, atunci căldura se poate răspândi eficient în cameră.