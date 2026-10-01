Un călugăr japonez de 31 de ani a intrat într-o izolare totală care va dura 12 ani. Sogaku Taguchi nu va avea contact cu lumea exterioară până pe 11 septembrie 2038 și va urma un program ascetic strict la templul Enryakuji, pe Muntele Hiei. Tradiția pe care o urmează este una dintre cele mai dure din budismul Tendai, iar relatările istorice arată că mai mulți călugări au murit înainte de a-și duce misiunea la capăt, potrivit Wionews și Buddhistdoor.

12 ani de izolare totală

Sogaku Taguchi, în vârstă de 31 de ani, a început pe 11 septembrie 2026 una dintre cele mai neobișnuite perioade de retragere religioasă din Japonia. Călugărul-șef al templului Nanzambo s-a retras în Jodo-in, parte a complexului Enryakuji de pe Muntele Hiei, și va rămâne acolo până la 11 septembrie 2038.

În acești 12 ani, Taguchi nu va avea contact cu lumea exterioară și nu va primi informații despre ceea ce se întâmplă în afara incintei. El va îndeplini rolul de jishin, un călugăr dedicat îngrijirii mausoleului lui Saicho, fondatorul tradiției budiste Tendai.

Viața lui Taguchi va fi organizată după un program strict. Se va trezi înainte de răsărit, va pregăti mâncarea care urmează să fie oferită la mausoleu și va avea grijă de spațiul sacru.

O mare parte din zi va fi dedicată rugăciunilor și recitării sutrelor. În plus, călugărul trebuie să curețe mausoleul și grădinile și să îndeplinească ritualurile asociate poziției sale, inclusiv în timpul iernilor foarte reci de pe Muntele Hiei.

Taguchi este al 118-lea jishin dintr-o tradiție documentată începând din 1699 și doar al optulea călugăr care începe o asemenea misiune în ultimele decenii, potrivit relatărilor despre tradiția de la Enryakuji.

Concret, călugărul japonez este al optulea bărbat care a urmat acest antrenament în ultimii 80 de ani, de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial încoace.

Înainte de a intra în izolare, el a explicat de ce a ales acest drum.

„Dorința de a trăi conform învățăturilor lui Dengyodaishi [titlu acordat de împăratul de atunci] a crescut în inima mea și am mers pe calea unui călugăr cu acesta ca scop”, a declarat Taguchi.

Călugărul nu și-a descris însă alegerea ca pe un sacrificiu pe care îl regretă. Dimpotrivă, a spus că este bucuros să înceapă această etapă.

„Aceasta este una dintre practicile ascetice cerute de Dengyodaishi și sunt plin de bucurie că voi începe ritualul”, a spus el înainte de retragere.

Sogaku Taguchi, un călugăr japonez de 31 de ani, îmbrăcat în portocaliu

Ritualul extrem

Drumul către statutul de jishin presupune mai multe etape de practică religioasă. Taguchi a urmat practica numită Kosogyo, pe care a început-o în septembrie 2025.

Aceasta presupune un efort fizic și spiritual considerabil. Călugărul oferă tămâie fiecăruia dintre Buddha de 3.000 de ori pe zi, îi intonează numele și se înclină până la pământ în semn de venerație în mod repetat.

După încheierea acestei practici, Taguchi a participat la ceremonia Jisei Jukai, prin care a intrat în etapa următoare a parcursului său monahal.

În relatările despre această tradiție se arată că epuizarea extremă și lipsa somnului pot fi asociate cu experiențe spirituale intense, inclusiv cu ceea ce este descris drept o viziune vie a lui Buddha.

O tradiție în care mai mulți călugări au murit

Duritatea acestei forme de ascetism are și o latură întunecată. Relatările despre tradiția de la Muntele Hiei spun că mai mulți călugări care au început această misiune au murit înainte de a o finaliza, după ce s-au îmbolnăvit în timpul regimului extrem.

Din acest motiv, izolarea de la Jodo-in este considerată una dintre cele mai dificile practici ascetice păstrate în tradiția Tendai.

Totuși, este important de precizat că practica de 12 ani a lui Taguchi nu trebuie confundată cu kaihogyo, un alt ritual extrem practicat pe Muntele Hiei.

Kaihogyo, 1.000 de zile pe munte

Muntele Hiei este cunoscut și pentru kaihogyo, o practică în care călugării parcurg muntele timp de 1.000 de zile, pe o perioadă de șapte ani.

În primii trei ani, traseul presupune aproximativ 30 de kilometri pe zi, timp de 100 de zile consecutive în fiecare an.

În anii patru și cinci, efortul crește la 200 de zile consecutive de mers în fiecare an. Una dintre cele mai dure etape este perioada de nouă zile cunoscută drept doiri.

În timpul acesteia, practicantul nu mănâncă, nu bea apă, nu doarme și nu se întinde, fiind supravegheat de alți călugări și recitând mantre.

În etapele finale ale kaihogyo, distanțele cresc și mai mult. Într-unul dintre ani, călugărul trebuie să parcurgă aproximativ 60 de kilometri pe zi, iar în următorul distanța ajunge la aproximativ 84 de kilometri pe zi.

Abia în ultima etapă revine la aproximativ 30 de kilometri pe zi, timp de 100 de zile.

Taguchi nu va afla ce se întâmplă în lume până în 2038

În cazul lui Sogaku Taguchi, provocarea este însă diferită: nu parcurgerea muntelui, ci izolarea completă și îndeplinirea zilnică a obligațiilor religioase la Jodo-in.

În următorii 12 ani, călugărul va trăi după același program, departe de știri, internet și societate.

Dacă își va duce misiunea până la capăt, următorul său contact cu lumea exterioară va avea loc pe 11 septembrie 2038, când va ieși din perioada de izolare începută la 31 de ani.