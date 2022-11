Cornel Ilie spune cum reușește să aibă succes de zeci de ani cu trupa VUNK: „Am fost încăpățânați să scriem muzica așa cum vrem noi”

La începutul lunii decembrie, trupa VUNK va prezenta spectacolul Vernisaj, spectacol despre care Cornel Ilie spune că „este unul foarte emoțional, cu o miză destul de ambițioasă și idealistă”. Au stabilit conceptul deja, vor avea și mai mulți invitați.

Artistul se bazează, în special, pe colegii lui. Din 2009 cântă sub numele VUNK, însă trupa există chiar din 1999, ca VANK. Cornel Ilie se laudă că ei au fost pionieri de multe ori în muzica din România.

Libertatea: Curând, la începutul lunii decembrie, vei susține alături de trupa VUNK concertul VERNISAJ, la Sala Polivalentă din București. Bănuiesc că sala va fi plină. De când nu ați mai cântat în fața unui public numeros?

Cornel Ilie: Ultimul spectacol VUNK la Sala Polivalentă a fost în toamna lui 2019, dar în fața unui public chiar mai numeros decât încape în acea sală am cântat de multe ori de atunci. Însă, aceste spectacole de la Sala Polivalentă sunt pentru noi cele mai importante din punctul de vedere al poveștilor pe care le spunem, al motivului pentru care lumea vine și umple acea sală când anunțăm că avem acolo concert.

Spectacolele de acest gen, unde producția este una proprie, au o miză cu totul diferită față de orice alt concert, indiferent de cât de numeros este publicul din fața noastră. De exemplu, la un concert de festival publicul este de peste zece mii de oameni, dar cei aproape cinci mii de oameni care cumpără un bilet să ne vadă doar pe noi reprezintă un univers întreg, #Universul VUNK.

-Ce semnificație are numele spectacolului?

-Numele spectacolului nu trădează complet tema și povestea lui. Cei care au mai fost la spectacolele noastre știu că nu știu la ce să se aștepte când vin să ne vadă. Termenul “vernisaj” are o semnificație mult mai puternică în viziunea noastră decât una tehnică ce face referire doar la dezvăluirea unor opere de artă.

Conceptul din acest an este unul foarte emoțional, cu o miză destul de ambițioasă și idealistă în ceea ce privește ce ne dorim să simtă oamenii când vor pleca de la spectacolul nostru.

-Cu ce va fi diferit acest concert față de celelalte pe care le-ați susținut în cei 10 ani de spectacole?

-Toate au fost diferite între ele. Toate au fost diferite și față de ceea ce se propune în alte spectacole, și din punct de vedere concept, dar și scenotehnic. Anul acesta vom avea o scenă amplasată în mijlocul sălii, așa zisa scenă 360 de grade, doar că și ea va fi atipică față de acest gen de scene.

Repertoriul este îmbogățit față de celalalte spectacole cu o serie de duete, pe care noi le-am tot lansat în acești trei ani. De asemenea, cei care vor veni la “VERNISAJ” vor vedea niște invitați noi în lumea noastră de pe scenă.

-Ați început pregătirile, repetițiile?

-Pregătirile se încep cu multe luni înainte. Tot ce înseamnă idei despre concept, soluții pentru designul scenei, efecte speciale etc, toate încep cu mult timp înainte. Repetițiile propriu-zise vor începe la începutul lunii decembrie.

-Ai emoții înainte de a urca pe scenă, la concerte? Ce gânduri ai fix înainte? Sau vreun obicei?

-Întotdeauna am emoții. Și iubesc acest gen de emoții, sunt cele mai frumoase, cele mai hrănitoare și necesare unui artist. Acele câteva momente înainte de a intra pe scenă, acolo este toată frumusețea primită de la un act artistic. Energia venită înapoi din partea publicului este doar un bonus față de bucuria nestăpânită și libertatea pe care le simți atunci când intri în scenă.

Aproape niciodată nu știi cine va fi publicul pe care îl vei întâlni, cum se simte în acea zi, dacă are pofta să se lase pe mâinile tale și atunci singurul gând care îmi vine mereu în minte este acela să mă rog să îi bucur pe oamenii veniți acolo, să îi inspir cu ceva, să îi emoționez.

-Va avea loc la spectacolul de la Sala Polivalentă și o premieră? Poate una muzicală?

-Spectacolul vine și cu premiera lansării primului nostru album pe vinil, “VERNISAJ”, un album cu 14 dintre duetele noastre lansate de-a lungul istoriei noastre. Pe album este și un cântec nou, un duet cu trupa Amadeus, iar trei dintre cântecele de pe album au fost reorchestrate special pentru acest album, cu orchestra simfonică. Pe langa acestea, în concertul din 13 decembrie vom cânta și ceva nou, în premieră.

-Care sunt persoanele cele mai dragi pe care le vei avea alături? Copiii tăi?

-Data spectacolului este într-o seară de marți și îmi doresc din tot sufletul să fie atunci în sală, chiar dacă asta înseamnă că a doua zi s-ar putea ca Zara și Cezar să nu ajungă la școală sau grădiniță.

-Știu că din 2009 până acum trupa VUNK e prezentă în industria muzicală din România. Cum ați reușit să rămâneți atâția ani împreună? Multe trupe s-au destrămat.

-Din 2009 suntem prezenți ca VUNK, așa este. Și am fost foarte constanți și încăpățânați să scriem muzica așa cum vrem noi și să ducem un stil muzical destul de nișat să fie mai mereu difuzat. Însă, până în 2009, am fost prezenți ca VANK, încă din 1999, fiind unii dintre primii artiști ai valului de industrie muzicală românească născută în acel an și care a stat la baza a ceea ce se întâmplă acum în acest domeniu. Am fost pionieri de multe ori.

-De unde te inspiri acum când compui melodii? Nu trăim cele mai liniștite vremuri…

-Cele mai frumoase creații artistice din lumea asta, fie că vorbim despre muzică sau orice altă formă de artă, nu s-au născut din confort sau din liniște. Ci dimpotrivă, din zbucium, din neliniști, din lupte interioare.

Creativitatea artiștilor este foarte stimulată când lumea nu-și găsește liniștea. Mai mult decât atât, cred că artiștii au un rol foarte important, acela de a oferi evadare oamenilor prin ceea ce creează, prin lumile lor interioare în care evadează publicul care ajunge la ei, în special în astfel de vremuri.

-Cât de importantă e muzica în viața ta?

-Al doilea aer.

-Știu că ești și scriitor, că iubești teatrul, filmele, că îți place să joci tenis. Cum îți faci timp pentru aceste pasiuni?

-Cred ca reușesc să-mi fac timp pentru toate, tocmai pentru ca nu mă stresez cu ideea că nu am timp. Dimpotrivă, mă bucur foarte mult de tot timpul pe care îl am, liber sau nu. În loc să stau să mă gândesc sau să mă plâng că nu am timp, exact în acel timp pot să fac ceva care să mă bucure. Timpul este același pentru toți. Momentele ni le calculăm greșit de cele mai multe ori.

-Ești fericit cu ceea ce faci acum? Ești fericit cu ceea ce ești acum?

-Sunt mai fericit decât înainte și mai puțin fericit decât urmează mereu să fiu. Dar mai important este că mă simt împăcat și liniștit.

