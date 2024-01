Povestea de dragoste dintre Cornel Păsat și Oana Roman a durat 7 ani, iar în anul 2007 au decis ca fiecare să o ia pe drumul său. Chiar dacă nu mai formează un cuplu de aproximativ 17 ani, cei doi au păstrat o relație civilizată și se salută de fiecare dată când se întâlnesc.

În septembrie 2023, Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit oficial după o relație care a durat 10 ani. Divorțul lor a fost unul cu scandal și continuă să facă amândoi declarații acide unul despre celălalt.

„Eu și Oana am rămas într-o relație prietenească, normală, de oameni civilizați”

Cornel Păsat și-a spus părerea în ceea ce privește despărțirea Oanei Roman de tatăl fetiței sale. Dansatorul nu este de acord ca problemele personale să fie expuse la TV sau în ziare, ba chiar a menționat că și-ar fi dorit ca fiica lui Petre Roman să aibă o viață liniștită și fără supărări.

„Eu și Oana am rămas într-o relație prietenească, normală, de oameni civilizați. Nu prea sunt de acord cu spălatul rufelor în public. Îmi pare rău pentru situația creată. Eu m-am întâlnit anul trecut, în decembrie, la un eveniment, cu Oana. Nu mi-a spus nimic de genul ăsta și nici nu am avut discuții de astea pentru că nu ne permitem unul cu celălalt să intrăm în detalii și ce să spun, îmi pare rău. M-aș fi bucurat să aibă o viață liniștită, frumoasă, fără supărări, să fie bine”, a spus Cornel Păsat la Antena Stars.

„Din momentul în care ne-am despărțit, lucrurile s-au separat totul și nu am avut niciun lucru mai intim, nu știu ce crede Marius”

Fostul iubit al Oanei Roman a mărturisit că s-a întâlnit la un moment dat cu aceasta, însă a fost o întâlnire strict profesională. Cornel Păsat a ținut să precizeze că nu a mai avut nicio legătură personală cu vedeta după ce au pus punct relației în anul 2007. De asemenea, coregraful i-a transmis public lui Marius Elisei să stea liniștit că nu s-a întâmplat niciodată nimic intim între el și Oana Roman în ultimii ani.

„Nu, la noi relațiile au rămas normale, cordiale, de un «bună, ce mai faci?», o urare de ziua de naștere, mai mult pe colaborări ne-am interesat. Când a avut ocazia, ea m-a recomandat și eu pe ea. Să știi că am ieșit o dată la masă, la o gustare, cumva, dar era strict pe business. Trebuia să fie PR-ul pentru o cafenea și a venit și proprietarul locației, am făcut colaborarea respectivă, totul a fost strict profesional. Nu a fost nicio întâlnire de genul să ne distrăm. Din momentul în care ne-am despărțit, lucrurile s-au separat totul și nu am avut niciun lucru mai intim, nu știu ce crede Marius”, a mai spus dansatorul.

Oana Roman și Cornel Păsat s-au despărțit în 2007

Oana Roman și Cornel Păsat au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 7 ani, iar când toată lumea se aștepta să îi vadă în fața altarului s-au despărțit. În 2007, relația vedetei cu dansatorul s-a încheiat, după ce aceasta l-a acuzat că ar fi înșelat-o cu o prietenă comună, Bianca. Aceasta urma să fie chiar soția lui Cornel Păsat.

Fiica lui Petre Roman a recunoscut în urmă cu mai mulți ani că rămăsese însărcinată cu iubitul ei, însă nu a vrut să păstreze copilul. „El m-a iubit mai mult decât am putut eu să-l iubesc. Eu am fost rațiunea de a trăi pentru Cornel Păsat. Am făcut o greșeală imensă când am făcut avort. Nu îmi doream copilul până nu aveam o carieră, o casă”, a declarat Oana Roman în urmă cu ceva timp.

