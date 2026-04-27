Rețeaua, formată din cetățeni din Rusia, Ucraina, Rep. Moldova, Belarus, Georgia, Grecia și Letonia, a fost descoperită și destructurată în cadrul unei operațiuni internaționale denumite „Hart”, care a dus la reţineri în Lituania şi alte state UE, precum și la percheziţii în Ucraina, Polonia şi Grecia.

Membrii rețelei, printre care minori, persoane vulnerabile social şi persoane strămutate intern – considerate mai uşor de manipulat – îndeplineau diferite roluri, de la colectări de informaţii şi logistică până la pregătirea mijloacelor pentru comiterea crimelor.

Unii membri ai rețelei comunicau direct cu reprezentanți ai serviciilor secrete din Rusia, iar legăturile erau ținute prin canale securizate, cu conturi anonime şi cartele SIM temporare.

Finanţarea activităţii criminale se realiza printr-un sistem pe mai multe niveluri, cu persoane interpuse, instrumente bancare şi criptomonede, precizează Poliția Națională a Ucrainei.

Printre potenţialele victime se numărau jurnalişti ucraineni, un ofiţer al Direcţiei Generale de Informaţii din cadrul Ministerului Apărării de la Kiev, un opozant rus şi un activist lituanian care critică public Rusia. Membrii reţelei supravegheau ilegal țintele și colectau informaţii despre locurile în care se aflau, traseele şi contactele lor în scopul de a le lichida fizic.

Autorităţile lituaniene au formulat acuzaţii împotriva a 13 suspecți, dintre care 9 au fost reţinuți, iar pentru ceilalți patru au fost emise mandate europene de arestare.

