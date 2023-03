Cosmin Natanticu a recunoscut că a fost dependent de jocurile de noroc. Totul a început când filma pentru emisiunea „Taxi Driver” și a intrat pentru prima dată într-un cazinou la Universitate. Deși înainte nici nu voia să audă de jocurile de noroc, situația s-a schimbat. Faptul că a câștigat prima dată l-a determinat să meargă în continuare. La vremea respectivă, Cosmin Natanticu nu avea o situație financiară foarte bună.

„Și eu am fost jucător de păcănele și de jocuri de noroc și am fost dependent. Am și eu niște povești. Acum nu vreau să-l imit pe Alex Bogdan, dar nu eram la nivelul ăla. Eu nu am jucat niciodată pe telefon, acolo mi se pare că te fură mai tare. La păcănele pe telefon e mai ușor să pierzi decât într-o sală de noroc.

„Când am băgat și am văzut că din 50 de lei am făcut 300 de lei, atunci am zis: «Hai să mai mergem o dată»”

Eram la Taxi Driver și nu suportam jocurile de noroc. Era moda cu bingo pe atunci. Și noi când stăteam la Taxi Driver, la Universitate, lângă statuie era un cazinou. Ne-am băgat la un cazinou la Universitate și am băgat 50 de lei. Am pus pe numerele mele norocoase și am câștigat. Când am băgat și am văzut că din 50 de lei am făcut 300 de lei, atunci am zis: «Hai să mai mergem o dată». Nici nu aveam atunci cine știe ce salariu. Nu am mai câștigat, dar m-a prins. Îmi plăcea că era live, cu dealer, fumai gratis, mâncai gratis, bei gratis și am renunțat că îmi era rușine de oamenii ăia că vedeau că mă duceam mai mult să mănânc și să beau gratis”, a povestit Cosmin Natanticu.

Recomandări După românii fugiți în Italia, a fugit și italianul Matteo Politi, doctorul fals condamnat azi. „A ieșit din țară în decembrie”

Comediantul a renunțat să se mai ducă la cazinou pentru că nu mai avea bani pentru un astfel de loc, însă a început să meargă la aparate. A intrat într-o sală de jocuri de noroc împreună cu un prieten, iar timp de doi ani a mers constant. Cosmin Natanticu ajunsese să își mintă soția cu locurile în care merge, pentru că îi era rușine să spună unde se duce, de fapt.

Actorul susține că relația sa l-a ajutat să scape de această dependență, dar și faptul că a început să lucreze cu PRO TV. În contractul pe care îl semnase scria că cei din trust nu au voie să joace la cazinou sau alte jocuri de noroc.

„Am renunțat că mi-am dat seama că eu nu am bani de cazinou. Eu eram îngropat financiar. Din puținul pe care îl aveam mă mai duceam să-l dau și la cazinou. Rar mă duceam și plecam cu bani. (…) Și am mers cu un coleg la păcănele. Nu înțelegeam nimic inițial și să mă uit la el cum joacă era plictisitor. El îmi băga 20 de lei ca să nu mă plictisesc. Atunci aveam și bani, pentru că lucram la PRO TV. Vreo doi ani de zile mergeam regulat. Nu erau sume mari, dar niște zeci de milioane se întâmpla să mai pierd. Nu mergeam cu bani mulți la noi. Relația m-a făcut să renunț. Plecam de acasă și îmi era rușine să îi zic lui Eliza că mă duc la păcănele.

Recomandări Judecătorii au dat prima sentință în schema piramidală City, în timp ce, de doi ani, DIICOT nu a găsit niciun responsabil pentru fraudă

„Ajungeam acasă pachet de nervi, eram absent și nervos, și Eliza nu înțelegea ce-i cu mine, credea că am pe altcineva”

Îi spuneam că mă duc la birou, să scriem. Noi ajunsesem să spunem cazinoului birou. Mergeam și pierdeam 500, 700, 1.000 de lei. Veneam pachet de nervi acasă, tensionat, pentru că tu stai acolo și pierzi 500 de lei, apoi începi urmărirea banilor tăi pierduți. Uite așa, te duceai în 1.000 de lei și sperai să câștigi măcar banii băgați și să pleci. Din 1.000 de lei se făceau 1.500, apoi 2.000 de lei, nu mai aveai, înnebuneai, spui că nu mai vii niciodată, ne blestemam, ne spuneam unul altuia să ne prindem mâinile în ușa de la lift. Ajungeam acasă pachet de nervi, eram absent și nervos, și Eliza nu înțelegea ce-i cu mine, credea că am pe altcineva și nu o mai suport pe ea, că mă întâlnesc cu o altă fată”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

La un moment dat, Cosmin Natanticu și-a făcut curaj și i-a povestit soției sale tot. Eliza s-a supărat când a aflat ce făcea, de fapt, soțul ei cu banii pe care îi câștiga.

Recomandări Doborârea dronei SUA plecate din România marchează o escaladare a confruntării la granița războiului: „Rusia crede că Marea Neagră e lacul ei național”

„Într-o noapte i-am zis că mă duc la păcănele. Eu nu plecam noaptea de acasă. Plecam 3 ore, de la 15 la 18. În momentul în care am discutat s-a rupt tot. Ea mi-a zis: «sunt banii tăi, faci ce vrei, nu eram nici căsătoriți», dar mi-a zis: «nu e păcat? Vii nervos, pierzi și bani. Putem să mergem într-o vacanță. Putem să mergem la munte, să ne luăm haine. Găsește altceva care să-ți dea satisfacție»”.

GSP.RO Un olandez mutat la Arad este uimit de ce a găsit în țara noastră, ce spune despre români. „Nu sunteți deloc precum polonezii și slovacii”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Cum POZA Iulia Vântur la începutul carierei?! Imaginile fac FURORI, sigur nu ţi-o mai aminteşti aşa

Viva.ro Cu ce se ocupă acum Nea Popa din La Bloc, după 21 de ani. Tudorel Filimon a povestit chiar el tot

Observatornews.ro Un șofer de TIR ucrainean trăiește din mila colegilor camionagii, într-o parcare pe Valea Oltului. Patronul l-a abandonat după un accident

Știrileprotv.ro Mărturiile unei soții care își împarte bărbatul cu alte trei femei: „Este greu, dar este ceea ce vrea Tatăl Ceresc”. Femeia spune că viața ei este o „binecuvântare imensă”

FANATIK.RO Locul de muncă plătit cu 3.000 de euro pe lună, dar pe care nu-l vrea nimeni. Se află într-o zonă foarte apreciată de mulți români

Orangesport.ro FOTO | Gigi Becali, surprins zilele trecute în timp ce plângea în hohote. Momente cumplite pentru patronul FCSB

Unica.ro Cum a fost surprinsă sora Deliei cu noul iubit, la câteva zile după scandalul în care au fost implicați

HOROSCOP Horoscop 15 martie 2023. Capricornii au parte de situații ambivalente, care evoluează după reguli care nu le sunt prea bine cunoscute