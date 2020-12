CRBL, complet schimbat după ce s-a mutat în Spania. Cum arată acum și ce decizie a luat artistul. „Nu mai vreau viața aia”

CRBL a anunțat că a terminat cu stilul muzical care l-a consacrat și vrea cu totul altceva.

„Nu mai vreau viața aia, nu mai vreau muzica aia. Am altceva în cap, altă muzică. Am fost acolo, m-am săturat! Ascultați-mi piesele lansate anul acesta”, le-a spus CRBL fanilor săi, recent, într-un live pe Instagram.

„Am ales Spania pentru că e aproape de noi. E cald, e bine, e liniște. Despre asta este vorba. Eu am căutat liniște. Am căutat să vin într-un loc în care pot să mă bucur de lucrurile la care am visat.

Acum, în pandemie, este o perioadă perfectă pentru compus. Am timp să fac ce îmi place și sunt împăcat cu mine”, a povestit CRBL într-un interviu, la scurt timp după plecarea sa în Spania.

