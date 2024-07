După divorțul de soția Elena, alături de care are o fiică, pe Alessia, cântărețul CRBL e burlac. Deși a fost surprins în repetate rânduri alături de o tânără în vârstă de 23 de ani, artistul spune acum într-un interviu pentru Ciao că e singur și se bucură de acest statut.

CRBL: „Viața merge înainte oricum”

„Sunt liber de contract, evident, dar nu știm ce ne oferă ziua de mâine. Eu de unde să știu? Eu doar trăiesc intens în fiecare zi și mă bucur de tot ce trăiesc. (…)

Acum chiar trăiesc de pe o zi pe alta și mă bucur de tot ce mi se întâmplă. Dacă se întâmplă de bine, cât o dura binele, să-i fie de bine. Dacă se întâmplă mai trist, asta este, mai dăm o dată cu capul în zid și mai plângem de două ori! Viața merge înainte oricum!”, a spus artistul, care nu a trăit un șoc la divorțul de Elena. El susține că mariajul lor nu mai mergea de ceva vreme.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

„Nu a trebuit să trec peste niciun fel de hop, pentru că voi, toți oamenii, nu înțelegeți. Voi credeți că din momentul în care noi am anunțat, voi credeți că atunci s-a rupt totul și atunci s-a întâmplat un șoc. A fost șoc pentru voi, nu a fost un șoc pentru noi! (…)

Recomandări Rezultate BAC 2024. Notele la Bacalaureat, publicate pe edu.ro – doar 38 de medii de 10

Nu neapărat se produsese. S-a stins flacăra așa ușor, ușor și atunci pentru noi a fost cumva un pas normal să mergem în direcția asta”, a mai zis artistul, care exclude să meargă într-o vacanță cu fiica și fosta soție vara asta.

„Nu cred că putem să facem ceva de dragul fetiței. Tocmai de asta am și decis amândoi să facem acest pas, pentru că vrem să trăim într-un adevăr, nu într-o minciună. Și atunci nu cred că o vacanță ar ajuta la ceva, ar fi iar o altă formă de minciună, ceea ce nu e pentru noi”, a mai spus el pentru Ciao.

CRBL și Elena au divorțat după 16 ani de căsnicie

CRBL și Elena au divorțat după 16 ani de căsnicie, iar anunțul a fost făcut de aceștia în mediul online. Ei nu au vorbit despre motivele care au dus la ruptură, însă au mărturisit că au reflectat profund asupra situației, înainte de a lua această decizie importantă. Anunțul celor doi vine după ce au participat recent la emisiunea „Power Couple”.

Cei doi au împreună o fetiță, iar căsnicia lor a fost una discretă de-a lungul anilor. „Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alessiei.

Recomandări Nicki Minaj și-a anulat concertul de la Festivalul SAGA din București, cu câteva ore înainte să urce pe scenă

Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru. Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă. Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile. Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”, a scris CRBL pe Instagram.

Vezi Rezultate Bacalaureat 2024 – notele pe județe publicate de edu.ro și vezi cum depui contestație la notele de la BAC!

Urmărește-ne pe Google News