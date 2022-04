Și-ar fi dorit să ajungă până în marea finală, însă din cauza unor probleme de sănătate, el a fost nevoit să părăsească competiția. CRBL a avut mai multe discuții în contradictoriu cu colegii săi din echipa Faimoșilor, iar de multe ori s-a lăsat cu ceartă.

Prezent în platoul emisiunii „La Măruță”, artistul a povestit despre neînțelegerile cu Andreea Tonciu din timpul show-ului. CRBL spune că i-a răspuns colegei sale cu aceleași cuvinte, iar uneori a empatizat cu ea atunci când plângea de dorul fiicei sale.

„Andreea era singura pe care o știam. Am mai filmat cu ea o grămadă la alte emisiuni. Știam cu cine merg acolo. Aici a început să își dea seama că emisiunea nu este pentru ea și plângea. Venea și îmi povestea că nu poate fără copil. Empatizam cu ea și am început să-i dau și sfaturi. Am văzut că la un moment dat a început să intre în conflict cu mine. Dacă tu vii să te iei de mine, eu trebuie să cobor și să aduc limbajul ăla de care nu sunt mândru. Așa am considerat acolo, pentru că Andreea înțelege într-un singur fel. Nu cred că a fost cea mai bună abordare, dar așa am considerat că trebuie să vorbesc cu Andreea”, a spus cântărețul despre fosta lui colegă de la „Survivor România”.

„Laura e singura mea prietenă din echipa Faimoșilor”

Cătălin Măruță l-a provocat pe CRBL să își caracterizeze colegii cu care a stat în jungla din Republica Dominicană într-un singur cuvânt.

„Fără să fie cu supărare. Cuvintele pe care încerc să le aleg sunt niște cuvinte care… trebuie asimilate de fiecare în care parte cum vrea. La Andreea Tonciu… nimeni! Iertați-mă! Cătălin Zmărăndescu am spus, malefic este termenul. Malefic prin prisma Survivor. La Elena Chiriac aș spune descurcăreață, dar nu e suficient. Emil Rengle șerpișor. El nu e om rău. Marian Drăgulescu, sportivul și campionul rămâne Marian Drăgulescu cu care ne mândrim cu toții, n-am ce să-i spun sportivului, campionului ș.a.m.d. Dar în tot ce a însemnat Survivor, cum l-am cunoscut eu pe omul Marian Drăgulescu, cred că i-ar trebui un termen de limitat. Greu să își extindă viziunea, greu să înțeleagă, greu să vrea să accepte. Ar putea mai mult, dar nu știu de ce își pune aceste bariere. Am și uitat că a fost Otilia acolo. Otilia, sincer, fals și nu mă refer la muzică. Mult teatru, multă actorie. Nu am apucat să o cunosc pe Otilia dincolo de această carcasă. Radu Itu este un copil care are multe de învățat și sper că s-a schimbat. Problema lui Robert Niță e că nu are puterea să își asume ceea ce spune. Roxana a fost alt personaj care pe mine m-a șocat. Aveam cumva altă părere despre ea. Laura e singura mea prietenă din echipa Faimoșilor, iar la ea ar trebui cuvântul inteligent sub toate formele lui”, a spus fostul concurent de la „Survivor România”.

