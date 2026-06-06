Totodată, pentru a se asigura formarea de perechi și diversificarea speciilor, colecția a fost completată cu o femelă de lamă și o femelă de cerb carpatin.

Colaborări cu alte grădini zoologice

Dezvoltarea sustenabilă a instituției din Brăila se bazează pe schimburi de experiență și de exemplare cu alte unități de profil din țară.

„Până acum au fost realizate schimburi de animale cu instituțiile din Călărași și Târgu Mureș, iar în prezent sunt analizate noi colaborări cu grădinile zoologice din Sibiu și Brașov”, a declarat Ionuț Pisică, directorul „Eco” SA, societatea din cadrul Primăriei care se ocupă de administrarea Grădinii Zoologice Brăila.

Pe lângă veștile bune, conducerea instituției semnalează o problemă administrativă: găsirea de personal calificat reprezintă o adevărată provocare în această perioadă.

Cu toate acestea, oficialii dau asigurări că activitatea zilnică și îngrijirea animalelor se desfășoară în condiții absolut normale.

În ceea ce privește hrana animalelor, aceasta este asigurată prin achiziții, sponsorizări și parteneriate.

Astfel, furajele sunt cumpărate de la fermierii locali din județul Brăila, iar o parte importantă din fructe și legume este asigurată printr-un parteneriat cu supermarketul Selgros.

Program și tarife

Cei care doresc să viziteze grădina zoologică trebuie să știe că programul diferă în funcție de sezon.

În perioada mai-septembrie, programul este între orele 09:00 și 19:00. Tariful de intrare este de 12 lei pentru adulți și 5 lei pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 14 ani.

Parcarea pentru autoturisme costă 2 lei pe oră, iar pentru autocare 11 lei pe oră.

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