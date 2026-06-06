Canalizarea orașului nu a mai făcut față

A fost cod portocaliu de vijelii în judeţul Ilfov, în localităţile Voluntari, Pantelimon, Ștefăneștii de Jos, Dobroești. Potrivit meteorologilor, au fost averse torenţiale puternice, descărcări electrice, grindină, intensificări ale vântului.

În Voluntari şi Dobroeşti mai multe străzi au fost inundate, iar pompierii au intervenit pentru a îndepărta apa care a refulat din canalizare.

„Cantitățile de precipitații înregistrate în ultimele zile au fost excepționale. Astăzi s-au acumulat peste 50 l/mp, după ce, în urmă cu doar două zile, au căzut aproape 100 l/mp. Practic, în decurs de câteva zile a plouat cât pentru aproximativ două luni”, potrivit MeteoPlus.

„În fața unui asemenea volum de apă, infrastructura de canalizare a orașului și-a arătat limitele. Subdimensionată și insuficient adaptată la fenomenele meteorologice extreme tot mai frecvente, rețeaua nu a reușit să preia debitul de apă, iar numeroase străzi s-au transformat în adevărate râuri”, se arattă într-o postare pe Facebook.

Ploile torenţiale au afectat joi seară mai multe zone din Bucureşti și Ilfov. În zona Pantelimon, aproape 120 de litri de apă pe metru pătrat au căzut într-un timp extrem de scurt, potrivit datelor analizate de specialiştii Apa Nova, relatează News.ro.

Vreme rea în aproape toată țara

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 6 iunie 2026, un cod portocaliu de vijelii pentru mai multe localităţi din țară.

Totodată, ANM a instituit un cod galben de instabilitate atmosferică pentru aproape toată ţara, începând de sâmbătă, ora 12.00, până duminică, ora 23.00. Alerta avertizează asupra ploilor torenţiale, descărcărilor electrice şi intensificărilor de vânt, afectând în special Moldova şi cea mai mare parte a Transilvaniei.

Mai mult decât atât, de sâmbătă, ora 23.00, până duminică, ora 8.00, rămâne în vigoare un alt cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ. În aceeaşi zi, în intervalul 12.00-21.00, o nouă avertizare Cod galben va afecta Carpaţii Orientali, precum şi jumătatea de est a Carpaţilor Meridionali, potrivit informaţiilor furnizate de ANM.







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