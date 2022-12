Cristi Borcea, în vârstă de 52 de ani, are 9 copii cu patru femei. Patrick și gemenii Antonia Melissa și Angelo îi are cu Mihaela Borcea, Alex și Gloria – cu Alina Vidican şi Carolyn cu avocata Simona Voiculescu. Cu Valentina Pelinel, actuala soție, are trei copii, pe Milan și pe gemenele Rania și Indira.

Acum, de acest Crăciun, vor fi toți împreună. Chiar și copiii pe care îi are cu Alina Vidican sunt în România, ei au venit din America. „Noi stăm întotdeauna acasă de Crăciun, anul acesta o să stăm acasă și de Anul Nou, adică o să ieșim probabil undeva noi doi sau cu prietenii, dar nu plecăm din țară. În schimb, pentru că au venit și frații din America, și copiii din America, mergem la munte câteva zile să vadă zăpadă, ca să fie toți împreună, să se joace”, a dezvăluit Valentina Pelinel.

Tot ea a mai dezvăluit că are o relație foarte bună cu ceilalți copii ai soțului ei. „E clar că până nu ești mamă, nu ai cum să înțelegi copiii, degeaba zici din afară. Până nu ești mamă și simți pe pielea ta, și vezi cât de diferiți sunt între ei și cum se comportă un copil și că e normal să se comporte uneori și nu întocmai ca la carte, doar atunci poți să înțelegi și să te porți așa cum trebuie cu un copil.

Cred că sinceritatea și faptul că eu sunt naturală, dacă nu îmi convine ceva, vezi pe fața mea, dacă sunt fericită vezi pe fața mea, sunt sinceră, la mine e totul clar. Și asta cred că nu ai cum să nu apreciezi”, a mai spus, pentru Unica.ro Valentina Pelinel.

Cu ce se ocupă Melissa și Angelo, gemenii lui Cristi Borcea și ai Mihaelei. Au 19 ani

Mihaela Borcea are 52 de ani și e preocupată de viața ei de familie, dar și de cea profesională. E manager la hotelul lui Cristi Borcea din stațiunea Olimp, ea se ocupă de ani de zile de această afacere. În ceea ce privește viața personală, fosta soție a lui Cristi Borcea e într-o relație cu Sorin Rap. Niciodată nu a uitat de copiii ei. Băiatul cel mare, Patrick, are 24 de ani. Gemenii Melissa și Angelo au 19 ani și ei se concentrează la studii.

„Melissa e pasionată de arhitectură design și urmează o facultate de profil, iar Coco, bineînțeles, că merge și el pe partea de business”, a dezvăluit vedeta, care speră ca și fiul cel mic să se implice în afacerile familiei. „Ar vrea, să termine facultatea, mai întâi, și după aceea mai vedem, normal. Sunt foarte mândră de toți cei trei copii ai mei, foarte mândră”, a mai explicat ea.

Cristi Borcea vrea al zecelea copil

Valentina Pelinel a spus că mereu și-a dorit să fie mamă, să aibă mulți copii, iar visul i s-a îndeplinit alături de omul de afaceri. „Sincer, mi-am dorit să am copii de la un punct în viața mea, dar când ești foarte tânăr, nu te gândești la asta. Nu m-am gândit, nu am fost genul care să zic că o să fac copii la vârsta de… și o să fie atâția sau o să fie băieți sau fete. Nu m-am gândit niciodată! Dar, atunci când am simțit că vreau să am copii, am simțit cu tot sufletul.

După ce s-a născut Milan, parcă am simțit că nu e momentul să mă opresc. Mi-am dorit mai mult de atât. Am descoperit sentimentul maternității. Mi-am dorit să aibă frați și uite că are două surori!”, a spus ea pentru click.ro.

Întrebată dacă ea și Cristi Borcea își mai doresc un copil, vedeta a explicat că omul de afaceri vrea neapărat. „Lui Cristi îi plac copiii, și-ar mai dori, nu-i nici o problemă, dar, sincer, suntem bine pentru că nouă copii necesită multă atenție, e multă responsabilitate”, a anunțat ea.

