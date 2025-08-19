Dezvăluirea nu a venit din partea lor, ci prin intermediul jurnalistului spaniol Alberto Guzmán, care a vorbit despre planurile cuplului în cadrul emisiunii „D Corazon”, difuzată pe TVE.

Deși Georgina Rodriguez a confirmat recent logodna, arătând pe Instagram impresionantul inel de șase milioane de euro, se pare că detaliile despre ceremonie au fost păstrate cu mare discreție. Totuși, Alberto Guzman a oferit o serie de informații esențiale, inclusiv posibila dată și locul unde ar putea avea loc nunta.

Nunta, programată după Cupa Mondială din 2026

Potrivit dezvăluirilor jurnalistului, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez nu vor merge în fața altarului mai devreme de anul 2026. Motivul ține strict de cariera sportivă a starului portughez. Atacantul își dorește să participe la Campionatul Mondial din Statele Unite, Mexic și Canada, care se va încheia pe 19 iulie 2026.

„Mi s-a spus că este foarte probabil ca nunta să fie după această dată, pentru că Ronaldo vrea să-și ia rămas-bun de la fotbal în stil mare, la vârsta de 41 de ani”, a explicat Alberto Guzman. În acest fel, evenimentul ar marca nu doar o etapă personală importantă, ci și încheierea unei cariere sportive istorice.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Această sincronizare ar putea transforma nunta într-un eveniment global, cu impact atât în lumea sportului, cât și în cea a showbizului internațional, fiind de așteptat să atragă atenția presei din toate colțurile lumii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Se vorbește deja că evenimentul ar putea deveni unul dintre cele mai costisitoare și spectaculoase din showbiz, comparabil cu marile ceremonii regale sau cu nunțile fastuoase ale altor staruri internaționale.

Portugalia, locul ales pentru ceremonie

Un alt aspect dezvăluit de Alberto Guzman privește locul în care ar urma să se desfășoare nunta. Potrivit acestuia, toate semnele indică spre Portugalia, țara natală a fotbalistului. Alegerea ar avea o semnificație aparte, legând evenimentul de originile lui Cristiano Ronaldo și oferindu-le celor apropiați posibilitatea de a fi mai aproape de marea sărbătoare.

Portugalia ar putea fi gazda ideală nu doar pentru familie și prieteni, ci și pentru fanii care așteaptă de ani buni ca unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lume să își unească destinele oficial. În plus, presa internațională speculează că evenimentul va fi organizat la o scară uriașă, cu invitați de top din sport, modă și entertainment.

Recomandări România construiește deja căi ferate și maritime pentru reconstrucția Ucrainei, într-un proiect de 291,63 milioane de lei, bani europeni și de la stat

Deocamdată, nici Cristiano Ronaldo, nici Georgina Rodriguez nu au confirmat informațiile, însă declarațiile jurnalistului spaniol au alimentat interesul publicului și au pus reflectorul pe un moment ce promite să devină istoric.

Pe lângă inelul spectaculos cu care a cerut-o în căsătorie, Cristiano Ronaldo și-a răsfățat logodnica și cu o serie de daruri de lux. Jurnalistul Alberto Guzman a dezvăluit că vedeta i-a oferit un Porsche, două ceasuri în valoare de peste 50.000 de euro și piese vestimentare semnate de designeri celebri, evaluate la mai mult de 30.000 de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE