„Am fost acuzată că am născut copii defecți și că am împovărat societatea, că oamenii nu au nevoie de așa ceva, că îmi chinui copiii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Sindrom Down! Dar cumva am avut o presimțire și am întrebat medicul în acel moment «- Bine, este vorba despre unul (n.r. – unul dintre gemeni), cum s-ar proceda? Scăpăm de unul???»”, a dezvăluit Cristina.

„Eram într-o depresie de nu mă mai mișcam. Eram și obeză, mă devalorizasem aproape total. Chiar dacă îți iubești copiii, de aceea se și vorbește de depresia postnatală.

În cazul meu a fost vorba de o naștere prematură, traumatizantă nașterea, în sine, cu medicul de gardă înjurându-mă, foarte urât.

Nu mai aveam poftă de viață, încredere în faptul că aș mai putea să mai cânt vreodată. Mă simțeam într-un hău adânc, pe fundul gropii, nu știam cum să mai fac să ies, să mă mobilizez”, a mai adăugat Cristina potrivit Unica.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Nimeni nu avea ideea asta". În 1993 a dat lovitura cu o afacere unică în România, acum are o avere uriașă

Playtech.ro ȘOC! Electrocasnicul din casa ta care are milioane de bacterii, dar pe care oamenii nu-l spală. E o greșeală uriașă

Viva.ro Lavinia Pîrva nici nu a mai ținut cont că e în direct! Ce replică neașteptată i-a dat Adelei Popescu

Observatornews.ro New York Times: Generalii ruși au discutat despre utilizarea armelor nucleare tactice în Ucraina. Casa Albă, alarmată

Știrileprotv.ro O țară importantă, vizată de un atac iminent. WSJ: Armata SUA este pregătită să intervină

FANATIK.RO Video. Scene halucinante la şcoala din Jilava. Presiunile pe directoare, filmate de şefa Comisiei pentru abuzuri din Senat: ”Avea lacrimi în ochi”

Orangesport.ro Un portughez a căutat Braşov pe Google. Ce s-a întâmplat mai departe: ”Mi-a fost puţin teamă când am citit”

HOROSCOP Horoscop 2 noiembrie 2022. Gemenii se vor confrunta cu o grabă suspectă, care semnalează că au vrut să se elibereze de anumite probleme