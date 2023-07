Cristina Bâtlan a surprins pe toată lumea anunțând că s-a logodit în secret în luna aprilie a acestui an. Antreprenoarea a primit inelul în Veneția, chiar de ziua sa de naștere. Cristina Bâtlan a dezvăluit că a acceptat cererea în căsătorie a partenerului său în timpul unei vacanțe romantice în Veneția.

Deși a preferat să păstreze logodna în secret pentru o perioadă, femeia de afaceri a decis să împărtășească această veste cu fanii săi într-un interviu pentru okmagazine.ro. Cristina Bâtlan a menționat că pregătirile pentru nunta lor nu au început și nu decis când se vor căsători. Cu toate acestea, ea a subliniat că ceea ce contează cel mai mult este iubirea și respectul reciproc.

„Cred că a fost cel mai impresionant moment pentru mine. Ne-am logodit la Veneția, pe 28 aprilie, fix de ziua mea, și a fost foarte emoționant. Nici nu mă așteptam! Trăiesc o nouă experiență și pentru că mi-am dorit să intru într-o relație cu un om de care să fiu îndrăgostită în fiecare zi. (…) Încă nu și nici nu contează. Pentru noi, cel mai important e legământul, nu petrecerea”, a mărturisit Cristina Bâtlan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Recomandări Rezultate BAC 2023 – edu.ro. Iată notele la Bacalaureat pe județe

Cum a reacționat Roberto, fostul soț al Cristinei Bâtlan

Vedeta a mărturisit că fostul ei soț, Roberto, dar și fiul lor s-au bucurat enorm când au aflat de logodna ei. Cristina Bâtlan a rămas în relații foarte bune cu tatăl băiatului ei. „E încântat. Și Roberto la fel. Mă bucur că au primit vestea asta cu bine, pentru că, cumva, căsnicia mea a fost prețul succesului. Însă acum mă gândesc cum să pun împreună cariera și familia.”

Cum l-a cunoscut Cristina Bâtlan pe iubitul ei

Antreprenoare spune că l-a cunoscut pe Petru, logodnicul ei, pe rețelele de socializare. El i-a scris Cristinei să o felicite pentru afacerea pe care o deține. Au continuat să vorbească pe Instagram și s-au întâlnit abia după 6 luni. Povestea lor de dragoste a început treptat și nu și-au dorit să grăbească lucrurile.

„Pe Instagram! (zâmbește) Petru e din Bucovina, face tot business și mi-a scris pe contul companiei, după ce tocmai își cumpărase niște pantofi de la noi. M-a felicitat că, în sfârșit, a găsit un brand care încă produce pantofi cu talpă de piele – un detaliu pe care nu se mai pune preț azi. După care mi-a mai scris, am mai vorbit, a durat vreo șase luni până când ne-am văzut față-n față. Deci a fost treptat, dar s-a întâmplat într-un moment în care am simțit că am nevoie de cineva care să mă iubească și să aibă grijă de mine.”

Recomandări După Caravana educației de la PSD, urmează Caravana sanitară de la AUR. Partidul pleacă la drum cu autospeciale de un milion de euro. „Facem propagandă la ieșire”

Și a continuat: „Tocmai eu, care am grijă de toți! Da, îmi place că există cineva care poate face lucrurile împreună cu mine și, uneori, în locul meu. Și cred că am găsit omul perfect pentru mine, pentru că simt că mă respectă și mă iubește.”

Cristina Bâtlan a divorțat în urmă cu 5 ani

Cristina Bâtlan a divorțat de tatăl copilului ei, în mare secret, în urmă cu aproximtiv 5 ani. Despărțirea lor a avut loc cu 2 ani înainte de a semna actele de divorț, însă a dorit să fie discretă cu viața personală. Acum, ea este implicată într-o nouă relație și este foarte fericită că a apărut cineva în viața ei.

Cristina Bâtlan a rămas în relații foarte bune cu fostul soț, care îi este și partener de afaceri. Spre surprinderea tuturor, aceasta a participat la nunta lui Roberto cu actuala soție. „Eu și Roberto, împreună cu Alin Bâtlan (fratele fostului soț – n.r.), care mai târziu a devenit partenerul nostru, suntem o echipă imbatabilă”, a declarat aceasta.

Playtech.ro BOMBĂ despre Carmen Iohannis! Ce a făcut la şcoală, o colegă de catedră a dat-o de gol: TRĂDARE!

Viva.ro Dana Roba, noi dezvăluiri cutremurătoare! Din ce se întreține acum: 'Nu-mi mai simt nasul, dinții, nu mai am...' Cum a lăsat-o soțul fără bani

PUBLICITATE Dr. Neagu, neurolog, despre cel mai dificil moment din carieră: diagnostic crunt, pentru o persoană apropiată

FANATIK.RO Ce notă a luat Mircea Badea la Bacalaureat: ”Am crezut că este o greșeală”

Știrileprotv.ro Câți copii ucraineni a luat „Mama Rusie” de la începutul războiului

Observatornews.ro Rezultate Bac 2023. Edu.ro a publicat notele la Bacalaureat

Orangesport.ro VIDEO | Transfer rezolvat de FCSB! "Se întâmplă, ne părăseşte". Lacrimi la plecarea fotbalistului acontat de Gigi Becali. Vine pentru a fi titular

Unica.ro Ce note au luat vedetele la Bac. Dorian Popa, Andra și Smiley au avut printre cele mai mari medii. Cine s-a făcut de râs