Cristina Cioran, detalii despre starea de sănătate a fetiței sale născute prematur. „Sperăm ca totul să evolueze bine”

„Sunt mai bine, deși pare ca s-a întâmplat ieri. Fetița mea încă este la spital. Când mă aude, zâmbește!

M-a strâns tare de deget, deși este mică, are o putere enormă. Este fetița noastră puternică! Respiră singură, urmează partea cu mâncarea la biberon și sperăm ca totul să evolueze bine”, a mărturisit în direct Cristina Cioran.

De asemenea, Cristina Cioran, după ce a născut, nu știa care sunt șansele ca micuța ei să supraviețuiască, având în vedere faptul că travaliul a venit „forțat” de o problemă de sănătate pe care a avut-o: „Am avut o intercolită ceva, de asta am născut prematur.

Am făcut o toxiinfecție care mi-a declanșat travaliul. Am crezut că nu o să supraviețuiască. Dacă nășteam în salvare nu avea șanse. Au început mai mult dureri și am născut!”.

