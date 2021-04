Cristina Cioran, în lacrimi. Ce i se întâmplă în luna a patra de sarcină: „Sunt stări dubioase”

Cristina Cioran va trăi o bucurie imensă când își va duce la piept bebelușul. Mai are de așteptat câteva luni până va naște. Stări neașteptate au cuprins-o acum. Pe Instagram a povestit prin ce trece. Mamele sigur o înțeleg pe vedetă.

„Totul bine. Sunt foarte bine, bebelușul se dezvoltă normal, sunt doar… am niște stări din astea dubioase, hormonii cred că sunt de vină. Îmi vine să plâng de orice, orice văd, un animal pe stradă, un bătrân sau orice.”, a spus Cristina Cioran pe Instagram.

Cristina Cioran crede că va naște prin cezariană

Cristina Cioran și iubitul ei sunt împreună de aproximativ șapte luni, iar anul acesta vor deveni părinți.

„Ne doream foarte mult, dar nu am crezut că o să se întâmple aşa rapid. Am încercat de trei ori şi a patra oară a ieşit. Suntem împreună de 7 luni. Sarcina e ok, dar seara am greţuri. Eu am şi rău de mişcare, dar dacă stau o oră- două întinsă, îmi trece. Am avut doar o poftă, aceea cu oţetul balsamic.

Bine că s-a întâmplat. Eu mă vedeam mamă de doi-trei copii, acum măcar unul să fie. O să nasc la 44 de ani, o vârstă frumoasă. Am indicaţii de naştere prin cezariană, dar acolo jos vreau să fie totul la fel după operaţie”, a declarat Cristina Cioran la Antena Stars.

