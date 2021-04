Cristina Cioran, noi detalii despre sarcină. Cum va naște vedeta. „Seara am grețuri. Eu am și rău de mișcare”

„Ne doream foarte mult dar nu am crezut că o să se întâmple așa rapid. Am încercat de trei ori și a patra oară a ieșit.

Suntem împreună de 7 luni. Sarcina e foarte ok, dar seara am niște grețuri. Eu am și rău de mișcare, dar dacă stau o oră-două întinsă, îmi trece. Am avut doar o poftă, aceea cu oțetul balsamic.

Sunt însărcinată în două luni jumate. Bine că s-a întâmplat. Eu mă vedeam mamă de doi-trei copii, acum măcar unul să fie. O să nasc la 44 de ani, o vârstă frumoasă.

Am indicații de naștere prin cezariană, dar acolo jos vreau să fie totul la fel după operație”, a declarat Cristina Cioran, pentru „Xtra Night Show”.

Cristina a vorbit și despre nunta cu tatăl copilului ei, însă nu se grăbesc să facă pasul cel mare.

„S-a pus problema de căsătorie încă din prima săptămână de relație. El a pus problema, dar aștept să fiu cerută, este un sentiment foarte plăcut.

O să facem și asta, dar momentan mi-am pierdut certificatul de naștere”, a mai explicat vedeta, la Antena Stars.

