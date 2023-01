Vedeta a explicat că nu au existat discuții în contradictoriu între ei, că au vorbit pașnic, ca doi foști parteneri care au un copil împreună. „Nu a fost o întâlnire întâmplătoare, am stabilit să ne întâlnim, să mergem la mall, să mai vorbim, să mai vadă fetița, deci, a fost o întâlnire programată. Ne-am întâlnit, am vorbit puțin, după care ne-am dus la masă, după care am plecat acasă.

Nu știu despre ce am vorbit acolo, dar am vorbit lucruri despre care vorbesc oamenii când se văd. Nu nu am vorbit despre asta, nu știu de unde până unde. Despre ce vorbesc doi foști parteneri… și despre micuța noastră, că de aia ne-am văzut”, a mărturisit Cristina Cioran, pentru Antena Stars, conform spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Chiar dacă s-au revăzut și au petrecut câteva ore împreună alături de Ema, fiica lor, Cristina Cioran spune că nu mai există șanse de împăcare între ea și Alex Dobrescu, deși el își dorește.

Recomandări Lecțiile lui 2022 sunt, de fapt, previziunile pe 2023: Ne așteaptă un fel de ani 80, cu austeritate economică și pericolul unui stat polițienesc

„Suntem în relații… civilizate. Nu (n.r. nu există șansă de împăcare). Da (n.r. el vrea să se împace)”, a adăugat vedeta.

Vedeta, afectată din cauza despărțirii de Alex Dobrescu

Acum câteva zile, Cristina Cioran a vorbit cu lacrimi în ochi în cadrul unui interviu pentru Antena Stars. Despărțirea de Alexandru Dobrescu, tatăl fetiței sale, a afectat-o.

În cadrul interviului, Cristina Cioran a povestit cum a avut loc separarea dintre ea și Alex Dobrescu. De asemenea, vedeta a precizat că nu mai există nicio cale de împăcare. În momentul în care a început să vorbească despre tatăl fetiței sale, Cristina nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi. „Totul era în regulă și dintr-odată ceva s-a întâmplat, ceva s-a schimbat, ceva s-a deteriorat, ceva a plesnit. Despărțirea asta nu a fost anunțată, ci pur și simplu au fost niște semne că lucrurile nu mai merg bine și la revedere. Deja mergeau din rău în mai rău, ca un cancer galopant, ca o tumoare malignă, care stătea să pocnească”, a mărturisit actrița, potrivit Spynews.ro.

Cristina Cioran și Alexandru Dobrescu nu se mai înțelegeau deloc, astfel că au decis să pună punct relației. În ultima perioadă, neînțelegerile între ei apăreau tot mai des. Deși a încercat să își salveze relația, vedeta și-a dat seama că nu va reuși să schimbe nimic.

Recomandări „O durere insuportabilă”. Povestea Oksanei, tânăra ucraineană ucisă în atacul cu rachete de Anul Nou, la 130 de kilometri de România

„Mi-a fost greu să iau o decizie, să fiu categorică. Eu am încercat tot ce este omenește posibil și mi-am dat seama că n-are sens să mai încerc, că lucrurile nu se vor repara. Poate că mi-am dat seama prea târziu, poate că trebuia de la primele semne să zic stop, dar eu sunt foarte îngăduitoare, tolerantă, răbdătoare”, a mai adăugat ea.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Milionar cunoscut, ajuns falit la 39 de ani, prins când vindea casete de adulți cu celebra lui soție. Acum autoritățile au mai descoperit ceva

Playtech.ro ȘOC! Pensia pe care o lua actorul Mitică Popescu după o viață pe scenă. Suma este ULUITOARE

Viva.ro Ce i-a spus Mitică Popescu lui Valentin Teodosiu, cu puțin timp înainte să moară: 'Am...'

Observatornews.ro "I-a omorât pe ăştia, pe toţi". Imagini de coșmar după un accident teribil între un microbuz și un TIR la Ișalnița, în Dolj

Știrileprotv.ro „Pielea îmi putrezea și oasele îmi erau vizibile”. Mărturiile unei femei care a plutit în derivă pe ocean 5 săptămâni

FANATIK.RO Serialul de pe Netflix care a înnebunit lumea și face deja istorie. E pe primul loc în top și în România

Orangesport.ro Gigi Becali a fost trimis în judecată! Imaginea din momentul în care a săvârşit fapta care se pedepseşte inclusiv cu până la trei ani de închisoare | FOTO

HOROSCOP Horoscop 5 ianuarie 2023. Berbecii sunt cuprinși de o formă ciudată de entuziasm care are la bază o doză periculos de mare de lăcomie

PUBLICITATE Proiecte de cercetare și inovație susținute de medici români de excepție