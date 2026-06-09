Cristina Cioran a ales să revină în orașul natal, Constanța, unde locuiește acum alături de cei doi copii ai săi, Ema și Max, și de mama sa. Într-un interviu recent, actrița a vorbit despre noua etapă din viața sa, despre relația cu Alex Dobrescu și despre modul în care încearcă să le ofere copiilor echilibru, în ciuda situațiilor dificile prin care a trecut familia.

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Cristina Cioran a revenit în orașul natal

După o perioadă marcată de schimbări importante în viața personală, Cristina Cioran a decis să se mute la Constanța, orașul în care s-a născut. Actrița locuiește acum alături de cei doi copii ai săi, Ema și Max, dar și de mama sa, care îi este alături permanent.

Vedeta mărturisește că locul natal i-a lipsit mereu și că această revenire reprezintă o întoarcere la rădăcini, într-un moment în care familia este cea mai mare prioritate.

Cristina Cioran spune că încearcă să fie o mamă echilibrată și să le ofere copiilor libertatea de a se dezvolta natural, fără prea multe restricții.

Ce spune despre Alex Dobrescu

Actrița a clarificat și situația relației cu Alex Dobrescu, tatăl copiilor săi, aflat în prezent în detenție. Cristina Cioran spune că a încercat să îl ajute și să îl susțină de-a lungul timpului, însă a decis să încheie definitiv orice comunicare cu acesta.

„Nu mai comunicăm deloc de ceva vreme. După ce-și va termina pedeapsa, dacă va dori, poate vedea copiii și poate încerca să stabilească o relație cu ei. Fără scandal, fără prosteală, fără vrăjeală. Dacă va dori, le poate fi tată. Deși sunt sigură că va avea alte priorități când va ieși din pușcărie!

Pentru clarificare: nu-mi reproșez nimic, am încercat să-l salvez, să-l ajut, să-l susțin, să-i fiu alături la greu! Am făcut tot ce se putea face! Dacă eu am decis să nu mai vorbesc despre și să nu-l jignesc, rănesc și așa mai departe pentru că se află într-o situație vulnerabilă, pentru că m-a rugat să nu-l vorbesc de rău, pentru că am decis să îi dau curaj public, pentru că-mi imaginez că nu îi este ușor, pentru că îmi pare rău de el, asta nu înseamnă că avem o relație de altă natură decât cea de foști! Nu există și nu va mai existata noi doi niciodată! Observă că încă încerc să păstrez o elegantă! Forțată!”, a declarat Cristina Cioran pentru cancan.ro.

Decizia importantă pe care a luat-o pentru fiica sa

Cristina Cioran a povestit că a considerat necesar ca fiica sa, Ema, să afle adevărul despre situația tatălui ei. Din acest motiv, a luat decizia de a o duce în vizită la Alex Dobrescu și de a-i explica, pe înțelesul ei, ceea ce se întâmplă.

„Am luat o decizie foarte importantă acum ceva timp, am decis că Ema trebuie să-l viziteze și să afle adevărul. Și l-am vizitat, au vorbit, s-au îmbrățișat. După ce am plecat i-am explicat unde este tatăl ei și ce s-a întâmplat, i-am explicat că va dura până se vor mai revedea, niște ani, am asigurat-o că tatăl ei o iubește mult și aia e!”, a mărturisit actrița.

Potrivit acesteia, sinceritatea față de copii este esențială, chiar și atunci când subiectele sunt dificile.

„Sunt și mamă, și tată pentru Ema și Max”

Actrița recunoaște că cea mai grea parte este faptul că nu mai poate schimba lucrurile care s-au întâmplat și că și-ar fi dorit ca cei doi copii să crească avându-i pe ambii părinți aproape.

Cristina Cioran spune că, în prezent, încearcă să le ofere stabilitate și sprijin, asumându-și rolul de părinte principal pentru Ema și Max.

În paralel, vedeta lucrează și la o carte autobiografică, în care intenționează să vorbească despre cele mai importante momente din viața sa, despre reușite, greșeli, lecții și experiențe care au marcat-o.

Pentru Cristina Cioran, noul început de la Constanța reprezintă o etapă în care familia, copiii și liniștea personală ocupă primul loc.

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