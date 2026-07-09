„Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2026, cu suma de 20.028 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026, alocarea acesteia bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finanțarea măsurilor de protecţie de tip centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, precum și pentru finanțarea cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice, generate de relocarea unui număr de 409 persoane vulnerabile din județul Bihor”, prevede hotărârea de Guvern.

Banii vin de la Fondul de rezervă și ar trebui să fie cheltuiți până la 31 decembrie 2026.

Cum sunt împărțiți banii

Cea mai mare sumă repartizată într-un județ la centre și cămine este cea pentru județul Satu Mare. Mai precis, 2,68 de milioane de lei. A doua sumă mare este pentru județul Cluj, adică 2,59 de milioane de lei. Borna de două milioane de lei a mai fost depășită de județul Sibiu.

Județele unde Guvernul mai alocă fonduri însemnate sunt Alba, cu 1,83 de milioane de lei. 1,58 de milioane de lei urmează să fie direcționați către Botoșani. Nu în ultimul rând, 1,34 de milioane de lei vor merge în județul Vâlcea.

La polul opus sunt banii care urmează să fie virați pentru căminele de persoane vârstnice din Caraș-Severin și Gorj.

Justificarea alocării

Guvernul a și explicat motivele alocării, plecând de la descinderea DIICOT:

„Ca urmare a acțiunii desfășurate la data de 30.06.2026 de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției Investigații Criminale, care au pus în aplicare 27 de mandate de percheziție, pe raza județului Bihor, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și al unei instituții publice, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată, a fost necesară relocarea unui număr de aproximativ 409 persoane vulnerabile în alte servicii sociale rezidențiale în care să li se asigure condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității fizice și psihice.

Sumele alocate prin anexele nr. 4 și nr. 5 din Legea bugetului de stat pe anul 2026 nr. 43/2026, nu cuprind și fondurile necesare susținerii serviciilor sociale pentru aceste aproximativ 409 persoane relocate din județul Bihor”.

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