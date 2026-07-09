O cedare activă a corpului autostrăzii s-a produs în urmă cu câteva zile

La km 66+300, pe Autostrada A10 Sebeș, Turda, în urmă cu câteva zile s-a produs o cedare activă a corpului autostrăzii, o alunecare de teren cu evoluţie imprevizibilă, care afectează direct siguranţa circulaţiei.

„Am decis închiderea temporară a Căii 1 şi devierea traficului pe DN1, pe un sector cu doar 5 km mai lung decât alternativa propusă public. Nu din comoditate, ci din responsabilitate. „Soluţia europeană” invocată – circulaţia bidirecţională pe Calea 2 – a fost analizată de specialiştii CNAIR şi respinsă din motive de siguranţă: Calea 1 şi Calea 2 sunt fundate pe aceeaşi formaţiune geologică şi, pe sectoare, pe acelaşi corp de rambleu. A muta tot traficul, inclusiv cel greu, la câţiva metri de o cedare activă, cu accelerări şi frânări repetate în rampă, poate accelera prăbuşirea – sub trafic. Adică exact ceea ce încercăm să prevenim”, arată Cristian Pistol, Directorul general al CNAIR, într-o postare pe Facebook.

Cristian Pistol a adăugat că la acest risc geotehnic se adaugă altele, la fel de grave: contrasens pe un sector în rampă, fără bandă pentru vehicule lente și fără bandă de urgență, risc de coliziune frontală, cu viteză relativă de impact de peste 150 km/h, blocarea accesului echipajelor de urgență (SMURD, pompieri, poliție) în caz de incident, puncte de transfer prin zona mediană care sunt, statistic, cele mai periculoase zone dintr-o deviere, mai ales pe timp de noapte și pe ceață.

„Nu voi pune șoferii în situația de a circula pe sens invers”

„Normele în vigoare (Ordinul comun MI/MT nr. 1112/411/2000) și Directiva europeană 2008/96/CE ne obligă la un principiu clar: nu putem adopta o soluție care generează un risc mai mare decât cel pe care îl elimină. Nu voi pune șoferii în situația de a circula pe sens invers, într-o zonă în rampă, aflată la câțiva metri de o alunecare activă, doar pentru a economisi câteva minute. Siguranța nu se negociază”, a mai scris acesta.

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