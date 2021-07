Trei zile au trecut de când micuța Ema a venit pe lume. Cristina Cioran a intrat în direct, prin telefon, în emisiunea „Vorbește lumea” și a oferit detalii despre starea de sănătate a fetiței. Veștile sunt îmbucurătoare.

„Eu sunt foarte bine și cea mică e foarte bine. Fetița este la incubator. O văd din trei în trei ore. Astăzi mi-a zâmbit așa… E foarte emoționant (…) Răspunde bine la toți stimulii. Totul e în regulă. Respiră singură. Va mai sta în incubator până începe să mănânce singurică”, a declarat Cristina, care nu știe momentan când va fi externată.

Cristina Cioran a făcut toxiinfecție alimentară

Vedeta a mai povestit în aceeași emisiune care au fost cauzele care au dus la nașterea prematură a fiicei ei. „Poate că a fost mai bine așa. Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Duminică am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba. Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut.

Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen”, a mai declarat Cristina.

Logodnicul Cristinei Cioran a făcut și el declarații recent. Momentan nu își poate vedea fetele, dar abia așteaptă să le ducă acasă.

