Drumul spre succes nu a fost deloc ușor, însă Cristina Dorobanțu a muncit în fiecare zi pentru a ajunge acolo unde și-a dorit, chiar dacă uneori a fost nevoită să stea departe de oamenii dragi. Într-un interviu, în exclusivitate pentru Libertatea, prezentatoarea de la Kanal D vorbește despre sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul anilor, dar și cum se pregătește în fiecare dimineață, de la ora 4.30, pentru jurnalul de știri.

LIBERTATEA: În primul rând, felicitări pentru noul proiect de la Kanal D. Ești dovada vie că orice vis poate deveni realitate. Cum ai primit vestea de a prezenta jurnalul de știri?

Cristina Dorobanțu: Am primit vestea cu multă emoție. În momentul în care am mers la Kanal D nu mă așteptam să primesc propunerea de a fi prezentator de știri. Am fost extrem de fericită, pentru că acesta a fost visul meu încă de când am pornit pe acest drum al televiziunii. Iată că după șapte ani de muncă mi s-a împlinit cel mai mare vis.

– Ai muncit mult ca să ajungi în acest punct. Ai participat la diverse emisiuni și ți-ai croit un drum cu pași mici și echilibrați spre una dintre cele mai mari dorințe ale tale. Ce te-ar face să renunți la televiziune?

– Din inimă spun că nimeni și nimic nu m-ar putea face să renunț la televiziune. A fost cel mai mare vis al meu. Intrarea în televiziune a fost singurul aspect asupra căruia nu am ținut cont sfaturile nimănui, nici de cele ale celor dragi mie. Am muncit mult să dovedesc că pot transforma acest vis în realitate.

– Cred că ambiția este una dintre calitățile tale. Au fost momente în care ai crezut că nu o să reușești să realizezi ceea ce ți-ai propus?

– Nu a fost niciun moment în care să fi crezut ca nu voi reuși. Din contra, îmi amintesc cu zâmbetul pe buze fiecare clipă în care plecam noaptea de la filmări sau în care mergeam dimineața spre studiouri și repetam la nesfârșit: „Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Dorobanțu și vă prezint Știrile Kanal D!”. Se spune că atunci când ai o dorință trebuie să o notezi pe hârtie ca să devină realitate. Eu am rostit-o în fiecare zi a vieții mele din momentul în care am intrat pe porțile Kanal D.

Cristina Dorobanțu se trezește în fiecare zi la 4.30 dimineața

– Ești în fiecare zi pe micul ecran de la ora 7. Cum te descurci cu programul? La ce oră te trezești?

– Este o adevărată aventură. Cred că este lucrul care m-a speriat cel mai tare, îmi era teamă că nu mă voi trezi. În prima săptămână a fost extrem de dificil, mă trezeam din oră în oră. Acum mi se pare interesant că am o zi întreagă la dispoziție după ce termin jurnalul. Ziua mea începe la 4.30 dimineața, mă trezesc, fac un duș și cafeaua o beau după jurnal. M-am obișnuit cu programul și sunt extrem de fericită că mă pot trezi atât de devreme, că mi-am dovedit încă o dată mie că un om care își dorește cu adevărat să facă ceva va depăși toate obstacolele. Sunt mândră că pot să trezesc oamenii cu cele mai relevante și utile știri ale zilei.

– Crezi că vei putea face față acestui program o perioadă lungă de timp? Nu e deloc ușor să te trezești atât de devreme și să apari mereu fresh pe micul ecran.

– Cu siguranță o să pot face față o perioadă foarte lungă; începutul este mai greu, dar apoi te obișnuiești. În acest moment mi se pare în regulă să mă trezesc la această oră, pentru că mi se pare ca am întreaga zi la dispoziție să îmi organizez timpul așa cum doresc. Mă culc mai devreme ce este drept, undeva la ora 22.00, dar orele pe care le dorm sunt suficiente ca să mă odihnesc și să fiu în formă dimineața pentru jurnal.

– Jurnalul de știri este în direct de luni până vineri. Ai vreo teamă legată de transmisiunea în direct?

– Recunosc că am emoții in fiecare zi, dar sunt un om norocos, am spus asta de foarte multe ori. Mi-aș dori ca telespectatorii să vadă ce este în spatele camerei, să îmi vadă colegii care mă susțin și mă încurajează.

Este extraordinar cum am fost primită în cadrul redacției de Știri Kanal D. Colegii mei se poartă impecabil cu mine. Când mai greșesc, este firesc, suntem oameni, am producătorul care îmi spune mereu să nu îmi pierd din tonus, mă susține, astfel încât să nu mă dezechilibrez. Sunt perfecționista și conștientă că am multe de învățat. Dar am încredere în mine și, muncesc mult, și îmi doresc să le ofer celor din fața micilor ecrane un „produs” de calitate.

„Proiectul matrimonial pe care l-am prezentat a fost ca o școală”

– O bună perioadă ai prezentat „Puterea Dragostei”. Cum a fost trecerea de la un show matrimonial la un proiect unde trebuie să fii mereu serioasă.

– Ceea ce nu văd oamenii este că eu nu am „devenit” un om serios, am fost întotdeauna Cristina, un om sincer, care și-a dorit să fie iubit așa cum este, fără să ascundă nimic din ceea ce este, fără să se teamă să dezvăluie oamenilor adevărata ei față. A fost ușoară trecerea. Proiectul matrimonial pe care l-am prezentat a fost ca o școală, o adevărată experiență de viață. Acum vin în fața telespectatorilor din poziția de prezentator de știri și mă bucur că pot transmite oamenilor în fiecare dimineață informațiile de care au atâta nevoie.

– Uneori să lucrezi în televiziune vine la pachet cu multe sacrificii. Pentru „Puterea Dragostei” ai fost nevoită să pleci în Turcia, pentru jurnalul de știri te trezești foarte devreme. Ce sacrificii nu ai fi dispusă să faci pentru job?

– De-a lungul vieții am avut parte de niște teste supreme atunci când a venit vorba de cariera mea. A fost greu să stau departe de casă, dar și frumos pentru că am acumulat foarte multă experiență. A fost greu și la început să mă trezesc, dar acum mă bucur din plin de ceea ce pot să fac într-o zi. Sunt mai organizată și trezitul de dimineață chiar te ajută să îți pui lucrurile altfel în ordine. Nu m-am gândit niciodată ce nu aș fi dispusă să fac pentru job, pentru că este cel mai important aspect al vieții mele în acest moment, după familia mea.

„Am lacrimi în ochi când vorbesc despre acasă”

– Cum e acasă?

– Am lacrimi în ochi când vorbesc despre acasă, pentru că mi-am dorit să revin aici în momentul în care Dumnezeu și Universul și-au dorit ca eu să revin. Acasă este cel mai frumos loc din lume.

– Acum că ți-ai îndeplinit și visul de a fi prezentatoare de știri, ce alte planuri mai ai?

– Îmi doresc ca într-o bună zi să intru în platoul știrilor de mână cu copilul meu și să spun „Buna dimineața, doamnelor și domnilor, bine ați venit la jurnal!”.

