„Voi face multe drumuri la stomatolog, pentru că am de făcut niște lucrări care se vor întinde pe o perioadă de timp. Am o poveste din copilărie care îmi dă bătăi de cap și acum. Eram în clasa a II-a când am avut un accident de motocicletă. Am dat cu dinții de asfalt și s-au crăpat.

Exact cei din față. S-au rupt chiar. Abia la 18 ani mi s-au pus niște fațete. Pe la 30 de ani le-am schimbat, însă ulterior mi s-a rupt o rădăcină. A trebuit să fac o extracție în vară. Foarte complicată situația.

Acuma trebuie să facem implant. Practic, din vară sunt cu dinți provizorii. Am avut dinți provizorii de cabinet, iar acum voi schimba cu dinți provizorii de laborator ca apoi să facem implantul și să am dinți definitivi”, a declarat Cristina Șișcanu pe Instagram.

