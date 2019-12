De Livia Lixandru,

Cristina Sișcanu este una dintre aparițiile cele mai tonice și mai exuberante din showbiz-ul românesc. Este soția lui Mădălin Ionescu și împreună sunt părinți pentru trei copii minunați, doi dintre ei din căsnicia anterioară a cunoscutului om de televiziune.

Ambițioasă, vocală, atașată de valorile familiei, asumată în alegerile expuse public, Cristina Sișcanu va atrage, cu siguranță, atenția publicului la “Survivor România”.

„Nimic în viață nu mi s-a dat ușor. Tot ce am obținut a fost prin muncă, luptă, sacrificiu. Am suferit, am învățat, am mers înainte. Nu m-am oprit niciodată, chiar dacă am căzut. Așa am reușit să îmi construiesc un psihic puternic și un echilibru emoțional. Eu sunt !”, a spus Cristina Sișcanu.

Grațiela Teohari Duban este actriță și o prezență plină de șarm, atât pe scenă, cât și pe micile și marile ecrane. A evoluat în reality show-uri, ca invitat într-o serie de emisiuni, precum și în spoturi publicitare.

Grațiela este soția actorului Andrei Duban și împreună au un băiețel, Armin, în vârstă de șapte ani. În prezent, Grațiela Teohari Duban e actor la “Teatrul pentru copii Ion Creangă” din București și colaborează cu teatrul “Avangardia”, unde joacă alături de soțul ei în piesa “Iubito, îți rămân dator”.

Efervescentă, optimistă și cu un zâmbet cuceritor, Grațiela Teohari Duban spune că este pregătită să intre în competiția “Survivor România”. Cel mai mult îi este teamă de propriile-i emoții.

„Toleranța și răbdarea sunt calitățile care îmi vor fi aliate în această competiție. Cel mai dificil îmi va fi să gestionez dorul de casă, de familie. Sunt conștientă că nu va fi ușor și vreau să demonstrez că pot face față chiar și în condițiile foarte dificile din Republica Dominicană”, declară Grațiela Teohari Duban despre sentimentele care o încearcă.

Cunoscut sub numele de scenă Lino Golden, Radu Cârstea este un foarte tânăr brașovean care, la cei 22 de ani ai săi, deja a cunoscut celebritatea.

„Abia aștept să plec. Cred că mă voi descurca, cu toate că îmi imaginez că nu va fi deloc ușor. Partea foarte bună e că o să mă subțiez. Sunt optimist; cred că îmi vor veni multe versuri în minte, poate fi o sursă de inspirație”, a spus Lino Golden despre participarea sa în reality.

Cine a mai intrat în cursa Survivor România

Cei trei concurenți “Survivor România” se alătură astfel lui Ruby, Augustin Viziru, Cezar Juratoni, Asianei Peng, Ioanei Filimon, Bogdan Vlădău și Mihai Onicaș. Fie că sunt actori, cântăreți sau sportivi, pe toți cei zece îi animă dorința de aventură, de a răspunde unor provocări uriașe și de a-și testa limitele.