Primăria Municipiului București a emis ordinul de începere a lucrărilor de conservare și punere în siguranță a Palatului Voievodal Curtea Veche, cel mai vechi monument medieval din Capitală.

Curtea Veche va fi pusă în siguranță

Autoritățile susțin duminică, 20 septembrie 2026, că intervenția este esențială pentru stoparea degradării structurale și protejarea zidăriilor istorice împotriva intemperiilor.

„Ani în șir a zăcut în paragină și a ajuns într-o stare avansată de degradare - are infiltrații, plouă înăuntru, e plin de buruieni”, precizează reprezentanții Primăriei București, pe pagina de Facebook.

Mai întâi imobilul va fi pus în siguranță. Proiectul, în valoare de două milioane de lei și cu o durată de execuție de trei luni, vizează oprirea degradării structurale și protejarea zidurilor istorice prin reparații la acoperișuri și montarea unei protecții provizorii pentru arheologi, înainte de etapa de restaurare completă.

„Acum nu vorbim de o restaurare, ci doar de punere în siguranță și conservare. Refacem și reparăm acoperișurile. Vom asigura protecția zidurilor, a bolților, a suprafețelor expuse factorilor de mediu. Construim un acoperiș provizoriu, pentru a permite continuarea investigațiilor arheologice.

Apoi urmează restaurarea

Primăria Municipiului București precizează că după punerea în siguranță a obiectivului va urma și restaurarea lui.

Autoritățile mai atrag atenția că, în 2018 s-a mai încercat o punere în siguranță a acestui complex sit arheologic, însă lucrările au fost oprite doi ani mai târziu și abandonate.

„Nu au fost luate atunci nici cele mai mici măsuri de conservare a monumentului istoric”, potrivit sursei citate.

Până în 2015, în acest loc a funcționat un muzeu.

Cel mai vechi monument medieval din București

Palatul Voievodal Curtea Veche este cel mai vechi monument medieval din București și spațiul în jurul căruia s-a dezvoltat capitala de-a lungul secolelor. Prima sa atestare este strâns legată de domnitorul Vlad Țepeș, care a menționat cetatea Bucureștiului într-un hrisov emis pe 20 septembrie 1459.

De-a lungul istoriei, complexul a servit drept reședință domnească pentru mari voievozi ai Țării Românești, printre care Mircea Ciobanul, Mihai Viteazul, Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu.