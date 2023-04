După ani de suferință, soarele a răsărit pe strada Cristinei Spătar, iar acum are familia pe care și-a dorit-o întotdeauna. Anul trecut, ea s-a căsătorit cu Vicențiu Mocanu, un om de afaceri din Vâlcea. Partenerul vedetei are un băiat în vârstă de 11 ani dintr-o altă căsnicie.

Pe rețelele de socializare, Cristina Spătar a postat câteva fotografii de familie. Artista a petrecut Paștele alături de cei doi copii ai săi din căsnicia cu Alin Ionescu, dar și de actualul soț și fiul acestuia.

„Minunea Învierii să vă aducă sănătate, bucurii, liniște în suflet, credință și speranță. Hristos a Înviat!?❤️ Paște fericit alături de cei ce vă sunt dragi”, a transmis vedeta pe Instagram.

Este pentru prima dată când Cristina Spătar publică fotografii cu băiatul soțului ei. Fanii i-au lăsat comentarii în care au arătat că se bucură pentru că ea și-a găsit, în sfârșit, liniștea. „Sunteți o familie foarte frumoasă, iar pe chipurile voastre se citește cu adevărat Lumina și Bunătatea pe care le căutăm toți în aceste zile de smerenie! Hristos a Înviat!!!”, „Ce familie minunată sunteți! Vă doresc toată fericirea din lume!”, „Foarte, foarte frumoși! Să fiți sănătoși și fericiți!”

„Am întâlnit un om extraordinar, un om care iubește copiii”

Cristina Spătar are numai cuvinte de laudă la adresa lui Vicențiu Mocanu. Spune despre actualul ei soț că iubește copiii și asta o încântă foarte tare. Aida și Albert au fost întrebați înainte dacă sunt de acord ca mama lor să se recăsătorească.

„Am întâlnit un om extraordinar, un om care iubește copiii, chiar are și un club de fotbal pentru copii. Și el, la rândul lui, are un copil, un băiețel de 11 ani. Eu zic că va fi bine. Copiii sunt foarte încântați (n.r. – fiul și fiica ei). Când m-a cerut în căsătorie, cu ei m-am consultat și mi-au zis: «Da, mami, da, da!». Mi se pare că totul e mâna lui Dumnezeu. E un om foarte bun, foarte generos, altruist, un om foarte curat, ceea ce nu mai există în ziua de azi. Un om foarte cinstit, plin de calități. Foarte multă răbdare a avut să mă cucerească. Nu mai sunt un copil, am o vârstă și chiar am stat foarte mult pe gânduri până să zic acest DA.(…) Nu știu dacă aș mai putea, dar niciodată nu poți să spui niciodată. Nu știu dacă ar mai avea rost la vârsta asta. Avem trei copii și cred că din momentul ăsta ar trebui să ne ocupăm de educația lor, de binele lor”, a povestit Cristina Spătar, în emisiunea moderată de Cristi Brancu.

Cu ce se ocupă Vicențiu Mocanu

Soțul Cristinei Spătar este un important om de afaceri din Vâlcea și are două companii care îi merg foarte bine. Vicențiu Mocanu are afaceri în domeniul construcțiilor și al imobiliarelor. Se pare că artista i-a devenit parteneră de afaceri și vor avea împreună o companie în Dubai.

