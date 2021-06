Cu ce se confruntă Andreea Bănică după operația la nas. „Abia aștept să îmi revin”

Chiar pe 1 iunie, Andreea Bănică s-a internat în spital și a suferit o intervenție chirurgicală la nas. Acum, la două săptămâni de la operație, vedeta a anunțat cu ce se confruntă.

Are corzile vocale inflamate.

„Abia aștept să îmi revin după operație. Perioada aceasta necesită îngrijire mare, igienă corespunzătoare. Încă vorbesc pe nas și observ că răgușeala mai este prezentă.

După operație, doctorul mi-a spus că am puțin inflamate corzile vocale. De aici răgușeala mea”, a notat ea într-o nouă postare pe Instagram.

La sfârșitul lunii mai, Andreea Bănică a vorbit despre problema de sănătate cu care se confruntă de ceva timp, o afecțiune a căilor respiratorii. Medicul a fost cel care a decis că trebuie să sufere o operație din cauza deviației de sept.

„Urmează în curând să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată. (…) Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani.

M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine”, le-a spus Andreea Bănică fanilor ei de pe Instagram pe 28 mai.

