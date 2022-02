Joi, 17 februarie, Adrian Enache și fiica lui, Diana, vor pleca în Statele Unite ale Americii. Cei doi ar fi trebuit să plece la începutul anului, însă planurile s-au schimbat. Artistul, în vârstă de 55 de ani, este bucuros că este implicat în atât de multe proiecte.

„Îmi fac bagajele, plec cu Diana în America. Ea a mai fost singură, în pandemie, în 2020. Eu filmam atunci pentru emisiunea «Start Show» de la Național TV și nu am apucat să mai merg. Dar noi am mai fost împreună în State, în urmă cu trei ani. Am fost și în Canada. Cel mai bine am fost primiți la Vancouver, unde spectatorii știau melodia lui Andrei Kerestely, «Doar o singură noapte», cuvânt cu cuvânt. A filmat Diana în timp ce cântau odată cu mine. I-am și zis Dianei, «Tati, mă mai suporți? Plecăm iar împreună», a declarat, pentru Click!, Adrian Enache.

Imediat ce vor ajunge în America, aceștia vor urca pe scenă. La întoarcerea în România, Adrian Enache va avea un concert la Ploiești, apoi va continua filmările pentru un nou sezon din emisiunea „Star Show România”.

„După «Laivu lu Enache», vizionat în 30 de țări la ultimele ediții, unde i-am avut drept invitați pe Ozana Barabancea și pe Jean de la Craiova, s-a suplimentat un spectacol la Los Angeles cu Angela Rusu și Constantin Enceanu.

Cum ajungem, urcăm pe scenă. Stăm aproape trei săptămâni. Ne întoarcem la începutul lunii martie, tot așa, de la aeroport mergem să cântăm de 8 martie în Ploiești. Acum filmez noul sezon al emisiunii «Star Show România», de la Național TV, pe care o prezint alături de Diana Matei”, a mai spus vedeta.

„Mulți colegi au dus-o rău, eu am avut spectacole, am filmat reclame, am filmat emisiunea”

În timp ce alte persoane publice se plângă că anul 2021 a fost unul lipsit de proiecte din cauza pandemiei de coronavirus, Adrian Enache se mândrește cu reușitele sale din ultimul an.

„Anul trecut pot să spun că a fost cel mai bun an din cariera mea. Mulți colegi au dus-o rău, eu am avut spectacole, am filmat reclame, am filmat emisiunea pe care o prezint la Național TV, am jucat în filmul lui Radu Jude, «Babardeală cu bucluc sau pornobalamuc», premiat la Berlin, care a fost și propunerea României la Oscar. Filmările au avut loc respectând restricțiile impuse de pandemia de coronavirus.

Pentru mulți nu a fost ușor, dar oamenii s-au descurcat la fel ca pe vremea lui Ceaușescu. Nu se găsea nimic, dar toți aveau frigiderul plin. Chiar ziceam, românului poți să-i iei orice, dar nu poți să-i iei distracția! Deci, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a mers bine. Doar Festivalul Romaniada din Israel s-a amânat, din cauza restricțiilor din Israel. Trebuia să se desfășoare în ianuarie”, susține Adrian Enache.

Fiica lui Adrian Enache lucrează la căminele de bătrâni, fiul a jucat alături de Catherine Zeta Jones

Adrian Enache se mândrește cu cei doi copii. Fata cea mare a artistului a lucrat într-un cabinet de avocatură, iar acum lucrează într-un cămin de bătrâni. Diana Enache cântă alături de tatăl ei și are și o emisiune la Național FM. David, fiul cel mic, a făcut parte din proiectul «Familia Addams», film în care a jucat și Catherine Zeta Jones. „Diana și-a desfășurat o parte din activitate la cabinetul de avocatură, iar acum lucrează un fel de part-time la căminele de bătrâni. Merge acolo, după emisiunea de la Național FM. Are 25 ani, nu are nevoie să intervin eu pentru ea, nicăieri. A înregistrat o piesă a Nataliei Barbu și îi vine mănușă. David este cu filmul…

Mi-am dorit ca cei doi copii ai mei să moștenească pasiunile mele legate de muzică, fotbal, film și televiziune. El a făcut parte din proiectul «Familia Addams», film în care a jucat și Catherine Zeta Jones, dar mai sunt în plan și altele. David este foarte pasionat și serios. Are 16 ani și joacă în filme de 2 ani. În ultimul meu videoclip are rolul meu din tinerețe. Are atitudine! Am doi copii frumoși și talentați. Ce își mai poate dori un părinte?”, a mai spus Adrian Enache pentru sursa mai sus menționată.

