De zeci de ani, CRBL e pasionat de muzică. A cântat, a compus, a înregistrat, le-a făcut pe toate pentru pasiunea lui cea mare. De ceva timp, artistul de 43 de ani e pasionat și de kendama. Puțini dintre fanii lui știu că acesta s-a mai dedicat unui domeniu, unul relativ nou și surprinzător.

De când nu mai apare în show-uri și emisiuni de televiziune, de când nu mai are concerte, cântărețul s-a ocupat de NFT și criptomonede. Zilele acestea, el se află în Dubai acolo unde își dorește să dezvolte propriul său NFT, alături de un bun prieten. Prin apel video, CRBL a intrat în direct în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D, unde a povestit pe larg despre noua lui pasiune.

„NFT nu e o criptomonedă. E o chestie, cum să vă explic… E o creație unicat pe care o poți vinde. Eu cu un bun prieten facem primul NFT educațional, de aia suntem la Dubai.

Cei care sunt implicați în block-chain știu despre ce este vorba. Ne educăm cu toții. Mă provoacă lucrurile noi. Învățăm unii de la alții. Sunt genul care mă provoacă lucrurile noi. Eu în paralel cu muzica și kendama, făceam asta în urmă cu ceva ani. Practic, deținătorul unui desen, unei creații artistice, deținătorul originalului o poate vinde pe bani mulți unui om interesat. Noi doi (n.r.: explicându-i cum funcționează NFT lui Teo Trandafir) vom încasa bani indiferent de câți proprietari ai creației vor fi ulterior”, a povestit artistul la TV, conform fanatik.ro.

Ce este un NFT

Potrivit stirileprotv.ro, NFT vine de la ”Non Fungible Token”. „Prin definiție înseamnă un bun care poate fi înlocuit prin el însuși, în sensul în care eu iau de la tine 10 lei, să zic așa, într-o variantă monetară, dacă îți dau 10 lei înapoi în orice altă formă, alți 10 lei decât acele forme fizice, practic am închis debitul dându-ți acea sumă.

Non Fungible Token înseamnă că singurul mod în care, dacă tu îmi dai un work of art sub formă de NFT, singurul mod în care eu pot să ți-l dau înapoi este să ți-l dau fix pe acela. Și nu poate fi înlocuit prin altul. De aici și ideea de certificat de originalitate. Trebuie să știi că este fix același pe care l-ai primit.”, a explicat Mih Lovin la Pro TV.

Motivul pentru care CRBL a plecat din România

Într-un interviu de acum un an de zile, cântărețul a dezvăluit că a plecat din România deoarece avea nevoie de liniște. Voia să se dedice tuturor proiectelor pe care le avea în minte, atât în muzică, dar și în alte domenii.

„Am ales Spania pentru că e aproape de noi. E cald, e bine, e liniște. Despre asta este vorba. Eu am căutat liniște. Am căutat să vin într-un loc în care pot să mă bucur de lucrurile la care am visat.

Acum, în pandemie, este o perioadă perfectă pentru compus. Am timp să fac ce îmi place și sunt împăcat cu mine”, a povestit CRBL într-un interviu, la scurt timp după plecarea sa în Spania.

