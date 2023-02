În timp ce Smiley este mai tot timpul plecat la studio sau la concerte, Gina Pistol stă cu fiica lor, Josephine. Prezentatoarea de la Antena 1 a anunțat în urmă cu o săptămână că se retrage din televiziune pentru a se dedica vieții de familie.

Gina Pistol nu are rămas fără ocupație, ci a găsit o sursă de venit care să îi asigure confortul pe care și-l dorește. Prezentatoarea este foarte plăcută în mediul online, astfel că pe contul de Instagram este urmărită de peste 1,4 milioane de persoane. Iubita lui Smiley are mai multe campanii de publicitate pe Instagram și se bucură de un real succes pe social media. Gina Pistol prezintă produse pentru bebeluși, dar și produse cosmetice, de îngrijire personală sau chiar haine.

„Am fost un pic absent în perioada asta”

Smiley este în continuare foarte concentrat pe muzică și în ultima perioadă a lipsit de pe social media, pentru că avea foarte mult de muncă. Cântărețul a fost plecat din țară timp de o săptămână, în Londra, unde a lucrat la noi piese.

„Am avut o săptămână fantastică în Londra! Am făcut muzică în fiecare zi cu niște oameni deosebiți! Mulțumesc tuturor pentru o săptămână cu multe momente de inspirație, de distracție și de nebunie.

P.S: Știu că am fost un pic absent în perioada asta, dar sunt foarte concentrat pe muzică… Revin de săptămâna viitoare în online… puțin mai mult.”

Gina Pistol s-a retras din televiziune pentru a se dedica familiei

După o colaborare de 7 ani cu postul TV Antena 1, timp în care a fost prezentatoarea emisiunilor de succes Chefi la cuțite și Asia Express, Gina Pistol a decis că a sosit momentul unei pauze în activitatea profesională, pentru a-și putea dedica mai mult timp familiei, în special creșterii fiicei sale, Josephine. Astfel, sezonul 11 Chefi la cuțite, care va fi difuzat de Antena 1 în această primăvară, este ultimul prezentat de Gina Pistol. Vedeta TV și-a însoțit anunțul cu următoarea declarație emoționantă:

„Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci:

Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la Chefi la cuțite, mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea Chefi la cuțite și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune.

Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de Chefi la cuțite și 3 de Asia Express. Le mulțumesc celor TREI MAGNIFICI care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele. Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume.”

