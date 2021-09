Cu ce se ocupă Oana Zidaru, concurenta de la „Femeia alege”. Are propria afacere: „E un produs inventat de mine”

Oana Zidaru este o antreprenoare, de 36 de ani, care a fost mereu pasionată de modă și frumusețe. După ce timp de 13 ani și-a îndreptat atenția spre jurnalismul online, anul trecut, și-a găsit curajul de a-și lansa propriul produs pentru ondularea părului.

Constant atentă la carieră, aceasta nu a pus niciodată pe primul plan căutarea persoanei care să-i fie alături la bine și la greu. Acum simte că este clipa perfectă să găsească un bărbat potrivit pentru stilul ei de viață.

Libertatea: Cum arată o zi din viața ta?

Oana Zidaru: În fiecare zi mă trezesc în jurul orei 9, iar la 9.30 și fac un antrenament online, cu o echipa de la Cluj. De mai bine de un an și jumătate fac sport cu ei, de 4 ori pe săptămână. Urmează micul dejun și mă apuc de treabă: preiau comenzi pentru businessul meu și produc manual cordoanele mele pentru bucle perfecte fără căldură. Este vorba de un produs inventat de mine, handmade. Când am proiecte pe Instagram, mă ocup și de realizarea de conținut foto sau video pentru diverse branduri. Seara îmi vizitez familia (am doi nepoți care mă așteaptă mereu să ne jucăm) sau ies în oraș cu prietenii.

– Cum reacționezi când ești scoasă din sărite?

– La nervi se pot spune multe, așa că prefer să mă retrag și să port o discuție când sunt calmă. Cred că lucrurile spuse cu calm pot fi recepționate mult mai bine de persoana cu care ai avut un conflict.

– Care este cea mai mare teamă a ta când te gândești la perioada pe care o vei petrece departe de casă?

– Nu pot să spun că am temeri, dar sunt și eu curioasă să văd cum o să mă simt când voi fi filmată 24 de ore din 24!

– Ce înseamnă pentru tine rețelele sociale? Cum alegi oamenii pe care îi urmărești acolo?

– Eu ador rețelele de socializare și mă bucur că am învățat să mă folosesc de ele pentru a-mi rotunji veniturile prin crearea de conținut, dar și pentru a-mi dezvolta propria afacere. De-a lungul anilor, am învățat să triez foarte mult persoanele pe care le urmăresc, astfel încât rețelele de socializare să rămână „my happy place”. Am înlocuit contentul „gol” cu cel al persoanelor care au un vibe bun, în care mă regăsesc și care transmit informații utile.

– La ce nu ai renunța niciodată pentru dragoste?

– Cred că dragostea ar trebui să îți dea, nu să îți ia ceva, deci nu ar trebui să renunț la nimic pentru ea. Dacă trebuie să alegi între dragoste și altceva, cred că vorbim despre o relație toxică și, din start, nu consider că este în regulă.

– Cum e familia ta? Cine este confidentul/a ta?

– Suntem o familie foarte unită și petrecem mult timp împreună. Confidentele mele sunt mama, sora mai mare și verișoara mea cu 10 ani mai mică. Ea îmi este tot ca o soră.

Citeşte şi:

Am stat o zi în secţia COVID, ca să nu stai şi tu. Am vorbit nu cu medicii, ci cu infirmierele și asistenții, iar furia și frustrarea lor sunt imense

Scenariul unui asasinat în București, fără vinovat de 23 de ani: un om de afaceri controversat, fiul unui ofițer din serviciul secret al Poliției și 400.000 de dolari

Transportatorii acuză ASF că a tolerat un Caritas la City Insurance: O „gaură” de 400 de milioane de euro!

PARTENERI - GSP.RO Simona Halep, dispusă să returneze banii primiți dacă i se va cere. "Nu suntem fericiți de ceea ce s-a întâmplat"

Playtech.ro BOMBĂ! Un medic celebru din România anunță când se termină pandemia de Covid-19: ‘Gata, dispare’

Observatornews.ro Săptămâna viitoare am putea avea record de îmbolnăviri. Medicii fac scenarii sumbre: "Mortalitate care poate ajunge la 5-10% din populație"

HOROSCOP Horoscop 23 septembrie 2021. Săgetătorii trebuie să dea curs invitațiilor care vin de la prieteni

Știrileprotv.ro Căsătoriți pe nevăzute”. George și Cristina s-au căsătorit, în ciuda criticilor părinților ei

Telekomsport ŞOC! A rămas GOALĂ la petrecerea fiului, ţinuta a cedat! Doamna naţiunii, foto interzis minorilor

PUBLICITATE Laptopurile ASUS OLED ajută ochii asediați de lumina albastră