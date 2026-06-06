Prețuri sub costul de producție

Potrivit președintelui Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt, Ion Păunel, prețul verzei a ajuns la un nivel nesustenabil pentru fermieri.

„Varza timpurie ori te pricopsește, ori te nenorocește, se pare că asta e situația de acum cu varza timpurie, în câmp. E 50 de bani kilogramul, adică nu rentează”, a declarat Ion Păunel, pentru Agerpres.

Diferența dintre prețul de la poarta fermei și cel din piețe rămâne semnificativă, ceea ce accentuează pierderile producătorilor.

„Dacă se vinde la 50 de bani – 70 de bani kilogramul de acasă… Numai că în piață e tot 1,50 – 2 lei kilogramul. Deci cine a mizat pe varza timpurie în câmp, anul ăsta nu a fost bine. (…) la varză a fost nenorocire”, a mai spus Ion Păunel.

Varză donată sau tocată pe câmp

Situația i-a determinat pe mulți fermieri să caute soluții de avarie, inclusiv donații către cei dispuși să recolteze cultura.

„Săptămâna trecută, era cineva chiar din Olt, zicea că donează 10 tone de varză, dar să vină cineva să o recolteze”, a precizat liderul sindical.

În alte cazuri, varza rămasă pe câmp a fost tocată sau folosită ca hrană pentru animale.

„S-a mai întâmplat să ajungă la 50 de bani și s-a băgat sub brazdă. E supraproducție și cererea e mai mică decât oferta”, a explicat Ion Păunel.

Vremea a afectat grav cultura de varză

Pe lângă supraproducție, culturile au fost afectate și de condițiile meteo din ultimele zile, ceea ce a dus la deprecierea rapidă a recoltei.

„Dacă a fost și vremea asta ploioasă, varza asta timpurie e cea mai sensibilă la ploi și dacă a ajuns la maturitate, crapă. Oricum, în două săptămâni se cam termină. Cine va avea varză de vară să vedem dacă va fi un preț bun sau rău. ”, a mai spus Păunel.

Fermierii spun că piața nu a putut absorbi producția

Legumicultorii din comuna Cilieni, una dintre zonele cu suprafețe mari cultivate cu varză timpurie, confirmă situația dificilă.

„S-a plantat cam toată varza odată din cauza timpului și s-a ajuns la supraproducție, de două săptămâni. S-a plantat toată odată și toată lumea a recoltat în același timp, iar piața nu a putut absorbi”, a declarat producătorul Tudor Neagu, potrivit sursei citate.

Acesta a explicat că recolta a ajuns simultan pe piață, ceea ce a dus la scăderea bruscă a prețurilor.

„De două săptămâni, varza are un preț de 0,50 de bani pe kilogram, la engros, e bătaie de joc”, a adăugat fermierul.

„Avem destule cămine de bătrâni, case de copii, care nu-și dau interesul, puteau să vină, să o ia mai mult degeaba, dar nu-și dă interesul nimeni.”, a mai spus fermierul.

Pentru mulți agricultori, investițiile sunt greu de recuperat, iar o parte din producție a fost deja compromisă.

„Mulți au tocat-o, au băgat freza și au tocat-o pentru că trebuia să pregătească terenul pentru următoarea cultură, vor pune varză, vinete, pepeni”, a precizat același producător.

Acesta a adăugat că, deși a reușit să recupereze o parte din investiție, pierderile rămân semnificative.

„Am avut plantate 75 de mii de fire de varză, pe o suprafață de 2,4 hectare, cu investiție de 70 de mii de lei. Și am recoltat varza și am scos 80 de mii de lei. Am reușit să recuperăm investiția și restul, am tocat tot ce a rămas. S-a vândut foarte greu, în condițiile că am cărat cu mașinile noastre. Și tot a mai rămas, s-a stricat și am tocat.”, a explicat Tudor Neagu.

Un singur doritor

Un agricultor din județul Olt a povestit într-un dialog cu Libertatea că s-a confruntat cu dificultăți serioase în valorificarea producției de varză, în ciuda faptului că are cantități mari disponibile.

Practic, omul nu a putut să vând varza la prețuri rentabile, ceea ce l-a determinat să caute soluții alternative.

Acesta a explicat că problema principală este legată de prețurile foarte mici oferite pe kilogram: „Da, din cauza asta.”

În lipsa cumpărătorilor, recolta a rămas pe câmp, așa că a decis să pună un anunț pe grupurile de Facebook: „Donez varză 10 tone, să veniți și tăiați, care doriți”, a scris omul.

Însă fermierul spune că a venit un singur om care să recolteze: „A venit o singură mașină, a luat cinci tone și ceva. În restul de cinci tone voi băga tocătoarea, dacă nu găsesc pe nimeni.”

În aceste condiții, o parte din producție riscă să se piardă complet, fiind folosită ca îngrășământ.

Agricultorul a spus că nu a reușit deloc să valorifice producția: „Nu am luat nimic. Niciun fir”.

Cele cinci tone de varză donate de fermierul din Cilieni, Olt, au ajuns la un cămin de bătrâni: „Un singur om a venit ca să recolteze, a zis că le va duce la o casă de bătrâni, le va dona.”

La începutul anului, și un fermier din Satu Mare a oferit gratuit varza de pe câmp.

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